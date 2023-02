Recept: gegrilde langoustines met knoflook

Nodig: 10 langoustines (in de lengde gehalveerd), 200 gram ongezouten boter, 10 gram geplette knoflook, 10 gram gehakte peterselie, 10 gram sjalotjes (fijngehakt in blokjes), 3 gehalveerde limoenen, zeezout en peper, versgemalen

Bereiding: Doe de boter, knoflook, sjalotjes en peterselie in een sauspan, laat de boter langzaam smelten en meng de ingrediënten. Plaats de langoustines en gehalveerde limoenen op een bakplaat. Giet vervolgens de gesmolten boter gelijkmatig over de langoustines. Plaats 3-5 minuten onder een hete grill. De langoustines zijn roomwit van kleur wanneer ze klaar zijn. Laat ze zeker niet te lang liggen! Serveer op een grote voorverwarmde schaal en giet alle overgebleven boter van de bakplaat over de langoustines. Knijp de limoenen uit over de schaaldieren terwijl de limoenen nog heet zijn. Besprenkel met een beetje zeezout.