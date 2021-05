Ga je binnenkort vliegen? Dit drankje kun je het beste drinken

Volgens de Amerikaanse voedingsdeskundige Lauren Grosskopf is gingerale, een koolzuurhoudende frisdrank met gember, de beste keuze als je in het vliegtuig zit.

Smaak

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat onze smaakpapillen iets anders werken wanneer we hoog in de lucht vliegen. Door de droge lucht en cabinedruk kan onze smaak en reuk verminderen, waardoor bepaalde etenswaren en drankjes dus anders smaken. Vooral bij heel zoete of zure producten is dat het geval.

Zo ook bij gingerale. Het kan zomaar zijn dat je het op de grond niet lust, maar in het vliegtuig juist wél. In het vliegtuig smaakt het drankje minder sterk en iets frisser dan op de grond.

Gezondheidsvoordelen

Belangrijker nog zijn de gezondheidsvoordelen van gingerale, zegt Grosskopf op de website Travel + Leisure. Gember kan namelijk helpen om maagklachten te verlichten. Ideaal als je als nerveuze passagier last hebt van buikpijn. Ook kan gember misselijkheid en spierpijn tegengaan, want heel fijn is als je urenlang in een vliegtuigstoel zit met weinig (been)ruimte.