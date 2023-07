Dit terras in Zwolle is ideaal voor een drankje, maar het eten kan iets beter

Midden in Zwolle vind je Jaffa Jaffa, verspreid over drie etages van een oud broerenklooster. Op deze plek in de binnenstad werd in 1465 werd een Dominicanenklooster gesticht. Klooster en kerk zijn bewaard gebleven.

Je kunt bij Jaffa Jaffa terecht voor streetfood uit de hele wereld. Binnen oogt het vrolijk, kleurrijk en een klein beetje chaotisch, maar ook hip. Buiten treffen we een imposant terras met felgekleurde tafels, grote sierpotten en weelderige planten. Het heeft wel wat weg van het huidige Berlijn, maar dan iets gelikter. Ook de tafeltjes worden opgeleukt door plantjes en op zonnige dagen als deze valt een deel van het terras onder de schaduw van een grote boom.

De bediening is vriendelijk en efficiënt. Ondanks de ruime wijnkaart vragen ze echter niet of ik nog iets anders wil drinken dan de fles water. Een extra service op het terras, waar op deze warme dag een verkoelend windje waait, zijn de gratis flessen zonnebrand.

De menukaart is trouwens volledig in het Engels hier in het oosten, met de Nederlandse vertaling in het klein onder elk gerecht.

"Een beetje als Berlijn, maar dan iets gelikter"

We gaan voor de pescaditos fritos (uit Spanje) die bestaan uit gefrituurde vis, mosselen en inktvis, geserveerd met mayonaise en een partje limoen. Daarnaast drie stuks dim sum (uit China) met een zoete gembersaus en sojasaus ernaast. Ten slotte trekken de gevulde bara’s (met kip in masala, uit Suriname) onze aandacht.

De gefrituurde zeevruchten hebben een aangenaam jasje en zijn smakelijk, die zak is zo verdwenen! De drie bara’s (een soort hartige donut op basis van gele spliterwten) dien je zelf te vullen met het bakje kip-kerrie ernaast. Ze vallen echter tegen: de korst is te hard en te dik en van binnen is het brood droog. De kip in masala (een soort kerrie) is ook aan de droge kant en de garnituur van bosui is ons een raadsel. De frisse, goed pittige mango chutney is wel weer helemaal top!

Ⓒ Reza Bakhtali

De drie stukjes dim sum in stoommandje blijken drie stukjes gyoza gevuld met kip, garnalen en groenten. Hoewel dim sum en gyoza op elkaar lijken. is dim sum Chinees en gyoza Japans, waarbij het Japanse deeg dunner is. Maar deze Japanse gyoza zijn wel prima: van delicaat deeg en goed gevuld.

Hoewel het terras deze middag bijna leeg is, duurt het even voordat m’n tafel wordt leeggeruimd, met de obligate vraag of het heeft gesmaakt. Wanneer realiseert de Nederlandse zich horeca dat je direct na het serveren moet vragen of het smaakt? Dan kun je er eventueel nog wat aan doen. Het terras in Zwolle is heerlijk voor een drankje, nu nog een tandje bij wat betreft het eten.

Jaffa Jaffa

Broerenkerkplein 13, Zwolle

Tel: 038-200 3000

jaffajaffa.com