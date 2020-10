Straatkatten op Curaçao hebben het zwaar

Ⓒ Piet Hellemans

Ik schrijf deze column vanaf het prachtige Curaçao waar ik deze week meewerk aan een sterilisatieproject voor de zwerfkatten. Poezen zijn vanaf 6 à 7 maanden vruchtbaar en kunnen twee nestjes per jaar krijgen (4 tot 6 kittens per nestje). Hiervan bestaan de helft ook weer uit poezen die later vruchtbaar worden.