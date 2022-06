Gezocht: mooie tuinen en dakterrassen!

Heeft u een perfect aangelegde (voor- of achter)tuin? Staat er een pipowagen in, een architectonisch verantwoord tuinhuisje of ligt er een mooi vormgegeven vijver? Bevat hij interessante planten of is het een kakafonie van kleuren? Of heeft u juist een prachtig dakterras met mooie accessoires of verticale tuin? Of een jaren 70-ingericht balkon? Kortom: wij zoeken interessante tuinen, balkons en dakterrassen om op de foto te zetten en de eigenaren (telefonisch) te interviewen over de aanleg, het onderhoud en de interessante dingen en plaatsen.

Ben u trots op uw tuin, dakterras of balkon? We horen het graag! Mail wat gegevens (grootte, bijzonderheden, woonplaats en liefst wat foto’s ter illustratie) naar vrij@telegraaf.nl en wie weet nemen we contact met u op!