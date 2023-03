Zo beïnvloedt de lente het leven van datende singles

Dating- website en app Badoo deed een onderzoekje onderzoekje naar het fenomeen Blue Sky Dating onder Britse datende singles. Nog nooit gehoord van Blue Sky Dating? Eigenlijk is dat niets minder dan het optimistische gevoel dat vrijgezellen (die op zoek zijn naar een partner) ervaren in de lente.

Driekwart van de alleenstaanden gaf namelijk aan dat dit seizoen hun datingleven een boost geeft. Meer dan de helft vindt het lastiger om te daten in de herfst en in de winter en doet dat dan ook liever in het voorjaar.

Twee op de vijf mensen die (online) zoeken naar een partner zegt dit seizoen er meer opuit te gaan in de hoop iemand te vinden. Twee derde voelt zich in de lente zelfs zelfverzekerder om een gesprek met iemand aan te knopen en iemand mee uit te vragen. Ook opvallend: 34 procent zegt minder druk te leggen op de uitkomst van een afspraakje. Singles kijken in het voorjaar dus veel positiever naar hun datingleven!

Tips

Wil je je kansen op het vinden van de ware liefde dit voorjaar toch vergroten? De Britse dating- en relatiecoach Persia Lawson geeft op de website van HuffPost een aantal tips.

Allereerst is het goed om een grote schoonmaak te houden. En daarmee bedoelt Lawson niet dat je je huis grondig moet schoonmaken. Lawson adviseert om eens goed naar je liefdesverleden te kijken. Volg je die ene persoon nog op sociale media niet opeens niets meer van zich liet horen? Neem afscheid van die persoon door hem of haar te ontvolgen. Onderneem actie, zodat er meer mentale en emotionele ruimte vrijkomt voor een een nieuwe liefde.

Laswson adviseert daarnaast om eens goed na te gaan wat jij zoekt in een partner en hoe je de ideale relatie voor je ziet. Als je dat eenmaal helder hebt, is het makkelijker om de juiste persoon te vinden.

Blijf ook positief! Daten kan een soort achtbaan van emoties zijn. Het is volgens Lawson de kunst om er positief naar te blijven kijken, zélfs als de date tegenviel of wanneer je plots niets meer van de ander hoort. Bekijk het van de positieve kant: je kunt rustig verder zoeken naar de ware!