Dagrecept: Bouillon met lamsvlees en asperges

Neem dit recept van de beroemde Nigel Slater, uit zijn boek Aan tafel (Fontaine Uitgevers). Smelt boter in een gietijzeren braadpan en bak het lamsvlees in een paar minuten op halfhoog tot hoog vuur lichtbruin. Schep af en toe om. Leg het vlees apart. Pel de sjalotten, laat ze heel, maar halveer exemplaren die groter zijn dan een walnoot in de dop.

Doe ze in de pan en bak ze bruin; schep om zodat ze rondom kleuren. Doe het vlees met het vocht in de pan. Strooi wat bloem erover en bak alles een minuut of twee. Draai het vuur hoger en voeg de witte wijn toe. Kook dit tot de helft in en schraap met een houten lepel het aanbaksel van de bodem. Voeg de hete bouillon toe, breng aan de kook, laat dan op laag vuur met het deksel er schuin op 30 minuten pruttelen tot het gaar, maar stevig is.

Voeg de asperges toe, breng op smaak met zout en peper. Stoof nog 5 minuten tot het groen gaar is. Roer de crème fraîche en een handje kervel erdoor. Proef nog even of het op smaak is. Een koningsmaal!

Nodig voor 4 personen:

- 40 g boter

- 450 g lamsvlees

(bout of filet, in blokjes)

- 250 g grote sjalotten

- 2 el bloem

- 150 ml witte wijn

- 800 ml groentebouillon

- 300 g groene asperges (in 2 of 3 korte stukjes)

- 200 ml crème fraîche

- handje kervel