Een heerlijke Oostenrijkse wijn bij pasta met paddenstoelen of suddervlees

Tijdens mijn verblijf in Oostenrijk, vorige week, kreeg ik een spoedcursus ’Wijn uit Oostenrijk’. Er is daar de afgelopen veertig jaar veel gebeurd!

Na het grote ’antivries’-wijnschandaal in 1985 waarbij een klein aantal producenten hun wijn kunstmatig bleken aan te zoeten, met een totale exportstop van Oostenrijkse wijnen als desastreus gevolg, is het gelukkig helemaal goed gekomen met hun nationale wijn.

Sterker nog: Oostenrijk is hip en happening!

In het oosten ligt het grootste meer van Oostenrijk: de Neusiedler See, tevens het laagste punt van het land. Het oostelijk deel van het meer hoort bij buurman Hongarije. Het water is heel ondiep en mede dankzij zijn bijzondere flora en fauna is het een nationaal park en Unesco-erfgoed.

Daar ontmoette ik de dynamische wijnmaakster Birgit Braunstein. Haar wijngaarden kijken vanaf de Leithaberg uit over dit prachtige meer van wel 36 kilometer breed.

Finesse

De frisse nachtlucht op de hellingen zorgt voor fruitigheid, finesse en levendigheid in de wijn. Daar staat ook Birgits boerderij waar kippen, lammetjes en bijzondere schapen rondlopen. Grappig detail is dat er ook veel wilde grondeekhoorns wonen die nieuwsgierig hun kopjes boven de grond steken.

De mest van alle dieren wordt bewerkt met onder meer zelfgemaakte brandnetelthee. Dit wordt uiteindelijk gecomposteerd en teruggegeven aan de natuur, aan de wijnstokken. Dit zorgt voor extra voeding, bescherming en ondersteuning van de planten.

Je ziet precies waar de wijngaarden niet meer in bezit van Birgit Braunstein zijn. Haar wijngaarden zijn volledig groen met veel klaverblad, paardenbloemen en onkruid, zo lijkt het.

Bij de buren is alles omgeploegd. „De buurman vindt mij een gek mens”, lacht ze. Zij weet beter. Deze manier van biodynamisch werken heeft er alles mee te maken dat je de natuur boven en onder de grond niet kapotmaakt.

Het gebeurt niet vaak dat ik een wijnmaker tegenkom op wie ik eigenlijk een beetje verliefd op word, maar Birgit heeft mijn hart gestolen. Een vrouw met een gouden hart én gouden handen, want wat maakt ze prachtige wijnen!

Deze week koos ik voor een van haar rode Blaufränkische wijnen. Deze authentieke druif is de held van het gebied. De wijn barst van de zoete kersen, zwarte bessen en aantrekkelijke kruidigheid. Heerlijk rijp donker fruit, een pepertje en iets van laurier in de mond. De afdronk is soepel, vol en rijp. Een heerlijke wijn bij pasta met paddenstoelen of suddervlees op oma’s wijze met rode wijn en knoflook.

2020, Blaufrankisch Heide, Burgenland, Birgit Braunstein

okhuysen.nl

€ 14,80