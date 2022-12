Dagrecept: Groenteschotel met boerenkool en harissa

In Korea gebruiken ze weer gochujang: een gefermenteerde rode peperpasta. Hier heeft u al wat vaker Noord-Afrikaanse harissa voorbij zien komen: een pasta gemaakt van rode pepers, tomaten, komijn, koriander en knoflook. Vroeger heel erg exotisch, inmiddels kun je het gewoon kopen in de super! Je geeft je gerechten hiermee op een makkelijke manier veel smaak. Zo ook in dit recept uit 28 dagen vega, geschreven door Lisa Butterworth (Becht).

Verwarm de oven voor tot 190 graden. Verwarm de saus met de harissa zachtjes in een pan en roer door. Zet apart. Doe alle ingrediënten behalve de feta en panko in een kleine ovenschaal en roer ze door. Bestrooi het geheel met feta en bak 20 tot 30 minuten tot de saus begint te borrelen. Haal de schaal uit de oven en bestrooi met panko. Bak daarna nog 10 minuten of tot de bovenkant mooi bruin is.

Nodig voor 1 persoon:

- 240 ml passata

- 1 el harissa

- 260 g gekookte cannellinibonen

- 100 g boerenkool (in repen)

- 60 g feta (verkruimeld)

- 3 el panko