Vijf uur durende busrit in Hong Kong gelanceerd om mensen te helpen slapen

De naam zegt het al. Het gaat om een busrit die niet als voornaamste doel heeft om passagiers van A naar B te brengen of om hen onderweg bezienswaardigheden te laten zien, maar om de mensen vijf uur lang te laten tukken.

De slaapbus, een dubbeldekker, rijdt ongeveer 80 kilometer door Hong Kong en omgeving. Vorige week maakte de bus de allereerste rit. Een groot succes, want de eerste toer was uitverkocht. Veel passagiers stapten voorbereid de bus in. Zo hadden een aantal van hen dekens, kussens en pantoffels meegenomen.

Een kaartje voor deze bus kost omgerekend tussen de 11 euro en 43 euro, afhankelijk van de zitplaats. Bij de duurdere tickets zit ook een goodiebag inbegrepen met daarin onder andere een oogmasker en oordopjes.

Kenneth Kong, die deze busreizen organiseert, vertelt aan persbureau AP dat een vriend hem op het idee bracht om de slaapbus te beginnen. „Hij had veel stress op het werk, maar kon ’s nachts thuis de slaap niet vatten. Maar wanneer hij met de bus op weg was naar zijn werk, sliep hij wél. Het inspireerde ons om een busrit aan te bieden waarbij de passagiers gewoon even kunnen slapen.”

Sightseeing

Het is overigens niet zo dat de bus onderweg niet stopt. Sterker nog: passagiers die alsnog niet de slaap kunnen vatten, kunnen onderweg een aantal highlights bekijken.

Volgens de website van de bustocht, start te tour om 11.30 uur bij restaurant Tuen Wan West waar passagiers een zogenaamde Food Coma Lunch geserveerd krijgen. Vervolgens rijdt de bus via de Tuen Mun snelweg naar onder andere Butterfy Beach en Inspiration Lake.

Bekijk ook: 5 x dagelijkse gewoontes die ervoor zorgen dat je je vermoeid kunt voelen