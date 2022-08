De andere wereld van de Costa del Sol

Reizen

Lezersreis: Per privétrein langs Afrikaanse Parels

Deze 15-daagse treinreis laat u kennismaken met bezienswaardigheden in Zuid-Afrika, Swaziland, Mozambique en Zimbabwe. U reist per luxe privétrein, de ‘Shongololo Express’ van Rovos Rail. Tijdens de reis worden interessante excursies georganiseerd, waaronder maar liefst 4 safari’s in vier nationale ...