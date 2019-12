Lezersreis: in luxe langs Peruaanse parels

Deze zeer verzorgde 17-daagse groepsreis is ideaal voor een eerste kennismaking met Peru. Vrijwel alle hoogtepunten van Peru zijn hierin opgenomen. De reis is enorm afwisselend: u zult verbaasd staan van de sporen die zowel de Inca’s als de Spaanse overheersers op de cultuur in de steden, het platteland en in de natuur achtergelaten hebben.

Natuurlijk wordt er gereisd met zowel de Belmond Hiram Bingham als de Belmond Andean Explorer, de meest luxe treinen op het Zuid-Amerikaanse continent. U logeert in gerenommeerde 4- en 5-sterren hotels.

Reis vol hoogtepunten

Na een kort verblijf in Lima, de culinaire hoofdstad van Zuid-Amerika, bezoekt u o.a. de oude Inca-hoofdstad Cusco, de Heilige Vallei inclusief een Pachamama-ceremonie en natuurlijk Machu Picchu. U stapt aan boord van de Belmond Andean Explorer, waarmee u in drie dagen het land doorkruist naar Puno, gelegen aan het Titicaca meer. Vervolgens door naar Colca Canyon, bekend om de imposante natuur en het spotten van condors.

U verkent de koloniale stad Arequipa en reist naar Paracas, waar u in een hotel aan het strand van de Stille Oceaan verblijft. Hiervandaan bezoekt u de Ballestas eilanden en maakt u een adembenemende vlucht boven de Nazca-lijnen, nadat u al eerder de net zo mysterieuze Candelabra heeft gezien.

• Vluchten met KLM Amsterdam-Lima v.v.

• Vluchten Lima - Cusco en Arequipa – Lima

• 11 nachten in luxe 5* hotels en 2 nachten in een luxe 4* resort

• 3 daagse all inclusive reis per luxe Belmond Andean Explorer o.b.v. twin cabin

• Per luxe Belmond Hiram Bingham naar Machu Picchu

• Alle transfers en excursies volgens programma

• Alle ontbijten, 9 x lunch en 10 x diner

• Engels- (en Spaans)talige gids

• Ervaren Nederlandse reisbegeleiding

• Informatiebijeenkomst

