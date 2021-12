Meekijken in de bijzondere wereld van de butler: ’De ene dag moet ik een pauw kopen...’

Lezerscolumn

’Via Google Translate ontmoette ik mijn ’nieuwe neef”

Dit weekend vieren we kerst. En wat is er mooier om dat samen te vieren. Niet iedereen krijgt die liefde, daarom is het juist in deze tijd belangrijk dat we naar elkaar omkijken. Ook Nicky Keijzer heeft dat geleerd, ze deelt haar verhaal op LinkedIn.