Team Sonic Racing Review

De items vliegen je om de oren en jij bent op volle toeren op jacht naar de nummer 1-positie. Bij Team Sonic Racing is het de bedoeling om, net als in Mario Kart, als eerste over de finish te komen. Toch is de game veel meer dan een simpele kloon. De blauwe egel moest het altijd al van zijn snelheid hebben en laat dat nou net zeer belangrijk zijn in Team Sonic Racing.

Wat is het?

In de game kruipen spelers in de huid van bekende personages zoals bijvoorbeeld Sonic en Tails. Zodra zij in een glimmende bolide stappen is het net als Max Verstappen hard op het gas trappen en gaan met die banaan. Al zijn de rondjes die geracet moeten worden misschien wel iets moelijker dan Verstappen ze rijdt (losgezien van het Monaco parcours waar amper ingehaald kan worden). Overal ligt namelijk gevaar op de loer: enerzijds door gevaar op de banen, anderzijds door tegenstanders die jou het racebestaan zuur willen maken.

Kijk niet vreemd op als je om de haverklap een krab op de weg ziet of andere grote voorwerpen die jou willen verpulveren alsof het niets is. Hier komen je rijvaardigheden door de bocht: ben jij in staat goed in te sturen en gevaar te ontwijken? Of juist niet?

Verder pakt iedereen, net zoals in Mario Kart, diverse items op om te gooien. Zo kun je tegenstanders bijvoorbeeld van de weg afschieten of grote kubussen achterlaten, in de hoop dat iemand er tegenop rijdt. Het is het plezier wat je voorgeschoteld krijgt zoals de Mario Kart games dat ook doen.

Hoewel de vergelijking met Mario Kart snel is gemaakt staat Team Sonic Racing duidelijk op zichzelf. Dit is bij uitstek de kartgame waarbij team-work essentieel is. Zodra je op de bank met vrienden speelt of online een race wilt rijden is het belangrijk om in een team (bestaand uit drie leden) goed samen te werken. De punten van het gehele team worden namelijk opgeteld en op die manier komt de score tot stand. In praktijk houdt dit in dat je in elkaars slipstream kunt rijden om snelheid te vergaren en elkaar items kuns geven. Handig, want zo ben je niet alleen met jezelf bezig maar ook steeds met de andere spelers. Het geeft een frisse kijk op het kartgenre dat toch bij uitstek een individuele sport is.

Is het wat?

Team Sonic Racing is een heerlijke game met een geheel eigen smoel. Zodra je met een wagen knalt over de Sonic ringen hoor je een deuntje dat je alleen kent uit de Sonic-games. Het geeft een warm gevoel van binnen. Verder ziet de game er tiptop in orde uit waarbij vrolijke kleuren ieders woonkamer zullen vervullen. Wie wordt daar niet vrolijk van?

Daarbij ligt het spel niet eens voor de volledige mep in de winkels, maar slechts vier tientjes. Voor dat bedrag krijg je uren aan plezier voorgeschoteld. Niet alleen is er een hele verhaalmodus in je eentje te doorlopen, wat zeer tof is om te doen, maar wordt er ook sterk geleund op de herspeelbaarheid van de titel. De bedoeling is continu om vrienden uit te nodigen, op de bank of via het internet. En dan is de vraag: heb jij je race-vaardigheid al wat verbeterd? Ondanks de kinderlijke eenvoud en het arcade-gehalte kun je de game in moeilijkheidsgraad opschroeven en ben jij dan nog steeds zo goed als je dacht dat je was? Of ben je Ricciardo die opeens niet meer meedoet aan de top?

De voormalige Red Bull racer die niet in de schaduw wilde rijden van Verstappen moet nu toch ook doorhebben dat teamwork af en toe belangrijker is dan het strelen van je eigen ego. Sonic Team Racing is een spel voor mensen met een co-op hart, al zijn er genoeg opties om te concurreren. Houd er alleen wel rekening mee dat sommige banen wat inspiratieloos aanvoelen, iets wat de besnorde loodgieter beter deed.

Plus – en minpunten

+ Samen spelen

+ Goede prijs-kwaliteitverhouding

+ Verslavend

Inspiratieloze banen

Niet iets om avonden achter elkaar te doen

Conclusie

Desalniettemin is Team Sonic Racing een dijk van een game geworden. Het spel kwam, zag en overwon. Met een periode waarin er weinig titels worden uitgebracht en de zomer ons toelacht om meer dagen aan het strand door te brengen dan achter een console, is het een goede tijd om een dergelijk kartspel uit te brengen. Het is namelijk super makkelijk om af en toe eens een potje karten op te starten en met vrienden te strijden voor een felbegeerde nummer één positie. Mocht je geen moment thuis zijn, is er zelfs een Switch-versie te koop zodat je onderweg genoeg rondes kunt racen. Wie weet haal je de treinen van de NS nog in....

Deze review is in samenwerking met xgn.nl