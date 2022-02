Groot, groter, grootst: Israëliër teelt de grootste aardbei ter wereld

Ariel, die een familieboerderij runt in de buurt van Netanya in Israël, plukte vorig jaar een aardbei met een gewicht van 289 gram, bijna vijf keer zo groot als een normale aardbei.

De aardbeienboer oogstte de vrucht vorig jaar al, maar Guinness World Records heeft nu pas bevestigd dat Ariels aardbei de grootste ter wereld is.

„We hebben een jaar gewacht op deze officiële titel en al die tijd hebben we de aardbei in de vriezer bewaard”, zo laat de boer weten aan persbureau AP. Ariel poseert trots met ’s werelds grootste aardbei, maar: „Hij ziet er helaas niet meer zo mooi uit.” De aardbei is bovendien de helft gekrompen sinds die is geplukt, zo stelt Ariel.

Japan

Ariel verbreekt het record van een Japanse teler die in 2015 nog ’s werelds grootste kweekte. Die Japanse aardbei woog 250 gram.

