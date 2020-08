Recept van de dag: Verzonken eieren

Van Paul en Henriette van den Bogaart kregen we deze mail: „Beste meneer Wilbrink, beste Felix, Hierbij ons favoriete gezond, mediterraan eenpans vakantierecept. Het gerecht is het lekkerst wanneer het geheel niet tot een homogene saus (plat)gekookt wordt, maar dat de aubergines en tomaten nog goed te onderscheiden zijn en de stukjes fetakaas slechts een beetje uitlopen. Eet er knapperig brood bij.

Snij de ui en de knoflook fijn en de aubergines, tomaten en feta in kleine blokjes. Verhit twee eetlepels olijfolie in een hapjespan (waar een deksel op kan) en bak de ui en knoflook 3-4 minuten zachtjes. Voeg de aubergines toe en bak deze rustig goudbruin. Indien nodig kun je er nog wat olie bij doen. Voeg de tomaten toe met wat zout. Breek een voor een de eieren voorzichtig in een kopje zodat de dooier heel blijft en laat ze steeds in een kuiltje van het gerecht glijden. Strooi er de stukjes feta overheen, wat peper en druppel er de resterende olie over.

Even - zonder te roeren! - laten sudderen onder een deksel, tot de eieren gestold zijn en de feta ietwat gesmolten. Serveer met verse peterselie of koriander. Bon appétit! Met vriendelijke groet, Paul en Henriette.”

Verzonken eieren: een heerlijke klassieker!

Nodig voor ca. vier personen:

• 2 uien

• 2 aubergines

• 2 teentjes knoflook

• 500 gram rijpe trostomaten (eventueel ontveld en ontpit)

• 3 eetlepels olijfolie

• 4 eieren

• 200 gram feta

• 2 eetl grof gesneden platte peterselie of koriander