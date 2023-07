Met mountainbiken fiets je ’even de kop leeg’

De aanleiding voor de start van de mountainbikeliefde van Patrick is niet al te leuk: in 2013 werd bij zijn jongste zoon Finn (nu 17 jaar) de progressieve spierziekte Duchenne vastgesteld. Twee jaar daarna kwamen twee vrienden met het idee om mee te doen aan Duchenne Heroes, een jaarlijkse sponsor-mountainbiketocht door de Ardennen.

Bekijk ook: Ontmaagding op de mountainbike

„Wat als een idee van vrienden ontstond, werd al snel een heel team van twaalf mountainbikers, allemaal vrienden en familie”, vertelt Patrick die samen met twee vrienden begeleider van ’Team Finnspiration’ is en in september aan zijn zevende Duchenne Heroes zal meedoen.

Een jaar lang gingen de mannen in voorbereiding. „De week fietsen in de Ardennen voelde als een warm bad, niet alleen voor het hele team, maar voor mijn hele gezin. Fietsen met 400 andere mountainbikers in een prachtige omgeving en voor het goede doel. De aanleiding is wellicht minder leuk, maar het heeft ons een leuke hobby opgeleverd.”

Eens per week springt Patrick op de mountainbike, een Cube Reaction Race, zijn tweede inmiddels. Vaak met mountainbikemaatje Arnoud die een Superieur XF fully 979 RC Full Carbon heeft. „In de vakanties fietsen we vaker”, vertelt Arnoud. „We gaan ook het hele jaar. Een buitje is geen probleem. Alleen als het echt slecht weer is, blijven we thuis.”

Zondag

De zondag is favoriet. „Op woensdag wordt er meestal contact gelegd wie er allemaal meegaan en knutsel ik een mooie ronde in elkaar”, aldus Patrick. „We proberen elke zondag ergens anders in Brabant te fietsen, met natuurlijk een lekkere stop halverwege en een biertje na afloop.”

„We fietsen op allerlei plaatsen, maar rond ons huis weten we ook bijna alle onverharde paadjes te vinden”, vertelt Arnoud. De trail van de Loonse en Drunense Duinen ligt bij hen om de hoek en de trails van Dorst, Cadettenkamp, Vrachelen en Stadsbos013 in Tilburg zijn ook binnen handbereik. Al worden er ook nieuwe routes ontdekt of zelf gemaakt, mede met dank aan de site van MTBroutes.nl.

Inmiddels hebben ze alle routes in Brabant gehad en eens per maand maken ze een uitstapje naar een andere provincie. „Voor de hoogtemeters gaan we vaak naar de Utrechtse Heuvelrug, Nijmegen of Zuid-Limburg. Zelf vind ik de combi van Amerongen/Leersum/Rhenen/Kwintelooijen het allermooist. Perfecte tracks en lekker uitdagend”, vinden beiden. Arnoud: „De routes in Limburg zijn supermooi, ik hou van wat ruiger terrein en afdalingen met stenen.”

Natuurlijk gaat het soms ook mis, al is het vooralsnog gebleven bij lekke banden en flink uit de bocht vliegen. Bij Arnoud kunnen afdalingen voor uitdaging zorgen. „Als de snelheid iets te hoog is en de ondergrond opeens verandert, dan kun je onderuitgaan. Maar vallen doet geen zeer, alleen neerkomen wel en dat moet je dan zo zacht mogelijk doen.”

Technisch parcours

Ⓒ Dennis van Doorn

Hoewel de mannen zichzelf als durfals bestempelen, zoeken ze het gevaar niet op. Patrick: „Ik rijd liever een technisch dan een snel parcours.” Dat geldt ook voor Arnoud: „Ik neem wel wat risico, maar technisch rijden vind ik het leukst. Soms nodigt een parcours uit om te knallen, maar als je daarna nog 50 kilometer moet, is het toch verstandiger om je in te houden. Als we op nieuwe paden rijden, is het ook leuk om veel van de omgeving te zien.”

Mountainbiken heeft hen in de loop der jaren veel gebracht. Natuurlijk geld bij de sponsortochten. „Ongeveer 75% van het beschikbare onderzoeksgeld in Nederland komt van deze fietstocht”, weet Patrick. „Dat geeft het belang aan en ook onze drang om er jaarlijks weer voor te gaan: dat we met onze gezonde spieren het verschil kunnen maken voor kinderen met een spierziekte.”

Daarnaast heeft het hen lichamelijk én geestelijk sterker gemaakt, merkt hij. „Ik kan rustig zeggen dat mijn conditie beter is dan tien jaar geleden. Verder is het een fijne en gezonde uitlaatklep als je naast een fulltimebaan ook nog samen met je vrouw de mantelzorg van onze Finn hebt. We kunnen daardoor niet altijd samen fietsen, maar we vinden het belangrijk om te blijven fietsen.” Arnoud: „Mountainbiken zorgt ervoor dat we even lekker bezig zijn met onszelf, dingen met elkaar bespreken... Even de kop leegfietsen.”

Patrick: „Ik kijk op zondagavond pas echt voldaan op de bank naar Studio Sport als we eerst zelf op de pedalen hebben gestaan!”