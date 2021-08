Recept: Hollandse tomaatvariaties (van chef Tommy Janssen)

Gedroogde tomaat

1 kg pomodori tomaat

100 ml olijfolie

20 gr grof zeezout

Snijd de tomaten kruislings in en dompel ze 10 seconden in kokend water. Koel daarna in ijswater, ontvel de tomaten en haal ze uit het water. Snijd tomaten in vier parten en haal zaadlijsten eruit. Verdeel de parten over een bakplaat en strooi hierover olijfolie en zout. Zet de plaat gedurende 3 uur op 100 graden in de heteluchtoven. Zodra de tomaten zijn ingedroogd kunnen hiervan blokjes worden gesneden.

Zoetzure cherrytomaten

250 gr gele cherrytomaat

250 gr rode cherrytomaat

100 gr suiker

100 ml wittewijnazijn

100 ml water

10 zwarte peperkorrels

10 stuks korianderkorrels

50 gr verse gember

Snijd de tomaten kruislings in en dompel ze 10 seconden in kokend water. Koel daarna in ijswater, ontvel de tomaten en haal ze uit het water. Breng in een pan water met suiker, azijn, peperkorrels, korianderkorrels en fijngesneden gember aan de kook. Haal pan van het vuur en voeg tomaten toe. Laat dit 1 uur marineren.

Tomatenbouillon

1 kg pomodori tomaten

10 gr zout

100 ml sushi-azijn

50 gr sojasaus

Mix tomaten in een blender tot een gladde massa. Schenk massa in een natte keukendoek, knijp het vocht eruit en vang dit op in een pan. Breng deze bouillon op smaak met zout, sushi-azijn en sojasaus.

Ingelegde gember

200 gr gember

100 gr sushi-azijn

Snijd gember in dunne plakjes en daarna in ragfijne reepjes. Breng sushi-azijn in een pan aan de kook, voeg gemberjulienne toe en laat het geheel afkoelen.

Limoenolie

100 gr kaffir limoenblaadjes (verkrijgbaar bij toko)

200 gr olijfolie

Verwarm olie in een pan tot 100 graden, voeg limoenblaadjes toe, haal pan van het vuur en laat een uur trekken.

Bergamotcrème

6 st. bergamot (verkrijgbaar bij biowinkel)

10 st. perssinaasappels

12 gram agar agar

10 gram zout

spuitzak

Pers bergamot en sinaasappels uit. Voeg agar agar aan het sap toe en laat 3 min. koken. Koel gelei terug en draai door de blender tot een mooie crème. Voeg zout toe en schep de crème in een spuitzak.

Rauwe snoeptomaatjes + groene kruiden

100 gr groene snoeptomaatjes

kervel, dille, bieslook

eetbare citroenafrikaantjes, oost-indische kers (optioneel)

Snijd snoeptomaatjes in vieren en hak de groene kruiden fijn.

Dresseren

Leg blokjes gedroogde tomaat in een diep bord. Plaats hierop 3 gele en 3 rode gemarineerde cherrytomaten. Leg de partjes groene snoeptomaatjes er bovenop. Dresseer 10 reepjes ingelegde gember op de tomaten. Spuit de bergamotcrème in 5 dotjes tussen de tomaten. Lepel een eetlepel limoenolie over het gerecht. Garneer met frisse kruiden zoals kervel, dille, bieslook en (optioneel) citroenafrikaantjes en oost-indische kers. Warm bouillon op in een pannetje en schenk over het gerecht.