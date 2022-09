In dit ’hotel’ in Den Haag wil je ’t liefst gewoon wonen

In hartje Den Haag, met het winkelende publiek op de Grote Marktplaats voor de deur, is het opvallende Cove Centrum Den Haag niet te missen. Het opvallende architectonische gebouw De Passage, ontworpen door architect Bernard Tschumi, glimt in de zon.

De lift brengt je naar een ruime lobby. Eenmaal binnen overvalt je een aangenaam gevoel: de ruimte nodigt uit om in een van de comfortabele designbanken te ploffen. De met accessoires en kunst gevulde lichthouten kasten, vele planten en groen geschilderde muur zorgen voor een huiselijk gevoel.

Bekijk ook: Herinneringen verzamelen in The Collector

Uitermate vriendelijk worden we ontvangen, waarbij al snel een gesprek ontstaat. Dat is exact wat de (long- en short-stay) appartementenketen wil. Waar dan ook ter wereld – er zijn vestigingen in onder meer Bristol, Liverpool, Londen en Amsterdam – moet de reiziger, vaak expats, niet een steriel hotelgevoel maar juist een warm welkom krijgen.

Weer eens iets anders

Zo ook in de appartementen zelf. Het voormalige Novotel werd begin dit jaar overgenomen. De hotelkamers werden omgebouwd tot 121 appartementen, waarvan zes grote en drie rolstoeltoegankelijke, met volledig uitgeruste keuken (inclusief cafetière van Le Creuset) en zelfs een wasmachine. Die zullen wij tijdens ons verblijf van één nacht niet nodig hebben.

Wel maken we dankbaar gebruik van de roestoranje bank en crèmekleurige teddy draaifauteuil. Ook in ons grote studio-appartement is rekening gehouden met het huiselijk gevoel, getuige de notenhouten vloer, een bijzettafeltje met een vaas met bloemen, een houtlook rond eettafeltje, kunst aan de wand en kleden op bed en bank.

Bekijk ook: Hotel voco in Den Haag nodigt uit tot meer

Ook opvallend: veel kleur zoals oranje, mintgroen en mosterdgeel. Weer eens iets anders dan matzwart, nachtblauw of pastelroze zoals in veel hotels. De grote smart-televisie blijft uit; liever kijken we vanuit het hoekraam naar de actie in de stad en naar de zon die tussen de gebouwen ondergaat. Het bad wordt wel benut.

Om de hoek lonken, zeker met mooi weer, de terrassen van de welbekende Grote Markt, al ligt het Museumkwartier ook op loopafstand. Fietsen zijn te huur voor een tochtje richting strand. Shoppen kan vlak bij de voordeur of in het ernaast gelegen winkelcentrum. Sommige expats verblijven er soms zelfs een maand of drie, vertelt de receptionist, die zelfs na middernacht vrolijk een praatje maakt. Al kun je de appartementen ook voor een nachtje huren; Den Haag is bij uitstek geschikt voor een citytrip.

Dat blijkt wanneer we op zondagochtend na een nacht in het queensize bed lui op de bank van de vers gezette koffie genieten. Bijna net als thuis.

In ’t kort

Interieur: Warme kleuren, doordacht meubilair, veel planten en accessoires.

Locatie: Hartje stad met winkels, terrassen en restaurants op loopafstand.

Service: Persoonlijk, vriendelijk, amicaal (indien gewenst).

Praktisch: Vanaf ongeveer 90 euro per nacht (excl. ontbijt omdat het appartementen betreft), staycove.com/en/the-hague