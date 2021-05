Esther (36) maakte een prentenboek over levertransplantatie: ’Een mooie aanvulling op de medische informatie’

Premium Binnenland

Prikjaloezie: 7 vragen over afgunst die ongevaccineerden hebben op gevaccineerden

Geen zin meer in foto’s van prikmomenten op sociale media? Kijk je met scheve ogen naar relaxte ingeënte senioren in de winkels? Grote kans dat je aan ’prikjaloezie’ lijdt. „Ik heb het heel erg. Het is groenmakend”, zegt sociaal-wetenschapper Linda Duits (44).