Recept van de dag: Luikse salade

Al wat ik weet, is dat ik honger krijg, maar wat hij nou kookte ben ik vergeten. Steevast haalt hij zijn bonmama erbij, zijn oma en zo hoort het. Koken voor thuis is heel wat anders dan al dat gelikte koken. Kijk eens even naar deze Luikse salade. Staat in zijn boek Mijn 200 klassiekers. Meteen kopen.

Breng twee pannen met water aan de kook. Kook de aardappels gaar en kook de sperziebonen gaar. Spoel de sperziebonen even af onder koud water. Kook de eieren acht minuten. Ook afkoelen in koud water. Snipper de sjalotjes, snij het dikke stuk vet van de het spek en snij het spek in blokjes. Bak het spek uit met de sjalotjes in wat boter. Als het spek mooi is dan de boontjes erbij, even samen omscheppen.

Meng intussen mosterd, ciderazijn, en olijfolie tot een vinaigrette. (beetje zout en peper erbij, ook) en dan maak je de schaal op. Aardappels in stukjes, boontjes en spek erdoor, eieren in kwarten er op. Vinaigrette er over. Van fijngesneden peterselie er over. Zo is goe eten, hè! Uitg: Becht

Nodig voor 4 personen:

• 500 gr aardappels

• 300 gr sperzieboontjes

• 2 sjalotten

• 4 plakken gerookt spek of wat zuurkoolspek

• 4 eieren

• 1 klont boter peper en zout

• 1 eetl mosterd

• 2 eetl ciderazijn

• 4 eetl lekkere olijfolie

• zout en peper

• peterselie