Dagrecept: Ovenschotel met prei, gehakt en aardappel

Lekker over de lasagne of groente. Het is een van de vele boerenfamilierecepten uit het boek Bij de boer (Manteau). Kook de aardappelen gaar in licht gezouten water. Giet af, stamp ze en voeg een scheutje melk en een klont boter toe. Roer het ei erdoor en breng op smaak met gemalen peper en nootmuskaat. Fruit de uien in boter en bak het gehakt mee. Snijd de stronken prei overlangs in tweeën en maak schoon onder de kraan.

Snijd de prei in stukjes en stoof 15 minuten in een klontje boter, kruid met peper en zout. Smelt 50 g boter in een koekenpan op matig vuur, voeg de bloem toe en roer met een garde totdat er een egaal mengsel ontstaat. Schenk de melk er scheutje voor scheutje bij en blijf roeren tot je een gladde saus hebt.

Neem de pan van het vuur en breng op smaak met peper en zout. Roer er de prei erdoor. Verwarm de oven voor op 200 graden. Neem een ovenschaal en doe het gehakt met ui erin. Giet hierop de prei met bechamel en daarover de puree. Strooi er tot slot wat paneermeel over met hier en daar een klontje boter. Bak in 25-30 minuten bruin.

Nodig voor 4 personen:

- 700 g aardappelen (geschild)

- 5 dl melk + extra

- 50 g boter

- 1 ui (fijn gesnipperd)

- 1 ei, 30 g boter

- 500 g gehakt

- 2 à 3 stronken prei

- 50 g bloem

- nootmuskaat, paneermeel

- peper en zout