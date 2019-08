Naar een lamp kun je luisteren

In plaats van zelf het wiel uit te vinden koos de Zweedse reus voor het gerenommeerde Sonos als partner in geluid. Het resultaat: Zweeds design met een kwalitatief hoge Amerikaanse geluidsbeleving en aansturing van muziek in je huis.

Door met Sonos op te trekken brengt IKEA niet zo maar een designspeaker je huis binnen, maar tegelijk ook alle voordelen van een Sonos multi-room speakerlandschap. De app van Sonos heeft bij mij het laatste half jaar alle geluidsapparatuur overbodig gemaakt. En sinds de introductie van de Google Assistent op Sonos zijn alle andere slimme speakers uit de huiskamer verdwenen.

De installatie van zowel tafellamp-speaker als boekenplank-speaker (ook als nachtkastje te monteren) verliepen probleemloos alsof het speakers van het Amerikaanse merk zelf waren. De beam soundbar van Sonos fungeert bij mij als slimme speaker en stuurt de Symfonisk-speakers met spraak aan.

De verwachtingen bij IKEA van de stijlvolle boekenplank-, keuken-, slaapkamerspeaker zijn hooggespannen. En daar kunnen ze wel eens gelijk in hebben, want het onopvallende uiterlijk pas wel in elk interieur. Daar zijn ze bij IKEA nou weer goed in.

Lenno van Dekken

IKEA SYMFONISK

Plus

Inpasbaar in Sonos ecosysteem. Prijsstelling goed.

Min

Geen microfoon.

Waardering

Prijs

Lamp - €179

Boekenplank - €99