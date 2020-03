Review - Dragon Ball Z: Kakarot

Anno 2020 is de naam Goku niet meer weg te denken als we het over anime hebben dankzij de legendarische serie uit de jaren ‘90. Wie nog te jong was of het avontuur wil herbeleven heeft geluk, want met Dragon Ball Z: Kakarot kun je het avontuur van Goku en zijn vrienden helemaal opnieuw spelen.

De vraag is of de hervertelling wel goed vertaald wordt tot een grote open wereld game.

Wat is het?

Dragon Ball Z: Kakarot is een gloednieuwe open wereld game waarin je met Goku en zijn vrienden het avontuur van de Dragon Ball Z anime opnieuw beleeft. Dit doe je in een grote open wereld vol met bekende locaties uit de serie en met een scala van je favoriete personages. Zoals fans van de serie misschien wel weten, staat gedurende het 40-uur durende verhaal één thema centraal: vechten!

Het verhaal, dat in vier delen is opgedeeld, gaat namelijk iedere keer weer over een nieuwe vijand die een bedreiging vormt voor een planeet en die vervolgens gestopt moet worden. Dit is waar Goku (die qua krachten overigens bijzonder veel op Superman lijkt) de arena betreedt en meppen begint uit te delen. Heel diepgaand is het verhaal dan ook niet, maar leuk om te doorlopen is het wel vanwege het spektakel dat telkens weer wordt voorgeschoteld.

Dat het vechten centraal staat merk je ook in de open wereld goed, want die zit gevuld met vijanden die als een leuk tussendoortje voorgeschoteld worden. In deze gevechten voel je je daadwerkelijk een god vanwege de snelheid waarmee je vijanden het leven zuur kunt maken. Wanneer je niet aan het vechten bent, kun je de uitgebreide wereld verkennen om leuke voorwerpen te verzamelen die nostalgische gevoelens naar de oorspronkelijke serie opwekken. Hetzelfde kun je ook via zijmissies doen die wat meer context geven over wat een aantal bijfiguren doet gedurende het grotere verhaal.

Is het wat?

Die zijmissies variëren helaas maar weinig in het doel dat dat je hebt. Vaak moet je van punt a naar b om iets op te halen of wordt er een gevecht voorgeschoteld waarna de missie alweer voorbij is. Hetzelfde geldt voor de missies in het grotere verhaal, waardoor eentonigheid helaas al snel de boventoon voert. Dat er veel gevochten wordt, hoeft natuurlijk niet zo’n probleem te zijn, maar aangezien de gevechten vrij simpel zijn is de kans op verveling zeker aanwezig.

Wat dat betreft lijkt Dragon Ball Z: Kakarot vooral op de nostalgie van oudere fans in te spelen, aangezien die het verhaal van de anime in opgepoetste versie opnieuw kunnen beleven. De game heeft namelijk de oude stijl overgenomen en deze opgepoetst tot 4K beeldkwaliteit waarvan je dromerig naar het scherm gaat staren. Je wordt als het ware in een trance van schoonheid gesust, waarbij de heerlijk muziek overigens ook een rol speelt.

Helaas is het moeilijk om 40 uur lang in deze trance te blijven, omdat de game te weinig variatie te bieden heeft om dit vol te houden. Op de verzamelobjecten na en een handvol minigames die al snel gaan vervelen voelt de open wereld wat nutteloos. Misschien was het dan ook beter geweest om deze hervertelling niet via een open wereld voor te schotelen.

Plus- en minpunten

Leuk verhaal met veel spektakel

Vechten als een god!

Lust voor het oog

Heerlijke muziek

Te simpel

Open wereld valt tegen

Eentonige structuur

Conclusie

Hoewel Dragon Ball Z: Kakarot maar weinig uitdaging biedt, is het verhaal van Goku en zijn vrienden een achtbaanrit vol spektakel. Het vechten met de kracht van Goku doen je voelen als een god terwijl je hordes van vijanden in elkaar beukt. Het is dan ook jammer dat de game na verloop van tijd eentonig wordt, maar dat is helaas het risico van een te lege open wereld. Gelukkig is de game wel een lust voor het oog en kun je iedere seconde genieten van de heerlijke muziek.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL