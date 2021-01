Je kan het dak op: car camping gaat als een trein

De verkoop van daktenten is vorig jaar meer dan verdubbeld, zo onderzocht Kampeermagazine. Een directe aanleiding kent deze stijging niet; sommigen willen back to basic, anderen vrijheid, avontuur of het gevoel van flexibiliteit. Corona zal er ook aan hebben bijgedragen: met alle beperkingen is car camping nog een van de weinige manieren om er even tussenuit te piepen.

De voordelen

Het grootste voordeel van het kamperen met een tent op je auto, in plaats van op de grond? Het feit dat je hoog en droog ligt. Na een stevige regenbui kan je tent op de grond nog wel eens klam en vochtig worden. Kamperend op je auto kan het vocht in ieder geval niet via de onderkant van de tent naar binnen trekken en ook de optrekkende kou zal meer aan je voorbijgaan. Daarnaast is je kamp binnen no-time opgezet en weer opgedoekt wat het ideaal maakt voor korte stops. Ook neemt kamperen op deze manier geen extra ruimte in beslag; alleen de voetafdruk van de auto telt.

De opties

Tegenwoordig is het gebruikmaken van een daktent lang niet meer alleen weggelegd voor mensen met een 4x4, maar passen ze op vrijwel alle auto’s. Voor sommige automerken zijn speciale daktenten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld voor de MINI Countryman. Er is keuze uit verschillende merken, groottes en een harde of zachte buitenkant. Tot slot kun je nog voor allerlei extra’s kiezen, tot aan een luifel aan toe. De gemiddelde prijs voor een daktent ligt tussen de duizend en vijfduizend euro.

De daktenten van de MININ Countryman. Ⓒ BMW Group

De standplaatsen

Op praktisch alle campings kun je al car camperend verblijven, al bestaat de kans dat je op een camperplek moet staan, in plaats van op een reguliere plaats. Echter zullen veel mensen liever wildkamperen; je tent openritsen en wakker worden midden in overweldigende natuur. Helaas is het niet overal toegestaan zomaar ergens te parkeren en te overnachten. Check op internet waar dit kan, zodat je toch op zoek kan naar avontuur.

De ervaring

Hoe is dat dan, slapen op je dak? Melanie en Bram Verheijen zijn car campers. Zij waren na een aflevering van Floortje naar het einde van de wereld om. Ook zij wilden meer reizen, en wel met een 4x4 plus daktent. „We hebben ons huis verkocht, een tiny house laten bouwen en nu is het doel twee à drie keer per jaar een maand weg te zijn.”

Het grootste verschil met reizen met een camper is de vrijheid: je kunt makkelijker echt de natuur intrekken. „Daarnaast is het comfort van een daktent groter dan dat van een normale tent. Je slaapt van de grond en op een matras en je ligt altijd op een rechte ondergrond door de auto. Het opzetten kost welgeteld vijf minuten; waar anderen nog lopen te hannesen zitten wij al aan een biertje.”

„Het is back to basic kamperen maar toch met luxe. Omdat je met een auto rijdt kun je bijna alles opladen tegenwoordig. Je kunt je tandenpoetsen met een elektrische tandborstel terwijl je off-road staat te genieten van een uitzicht op de bergen.”