Zo maak je (juist nu!) je tuin zomerklaar

Na de 'winterslaap' kan onze wel tuin een opkikker gebruiken. Meer en meer mensen gebruiken hun gedwongen huisarrest om de tuin in te duiken. Daarbij is het handig voor een gedegen aanpak te kiezen. "Maak eerst een stappenplan", adviseert Erwin Stam, tuinontwerper. "Maak een top 3 van de belangrijkste eisen."

"Creëer vervolgens een moodboard met foto's van tuinen die aanspreken qua vormgeving en beplanting. Doe dat op een realistische manier: beelden van een zonovergoten mediterrane tuin zijn niet zo zinvol als je een schaduwrijke stadstuin hebt. Schets op een A4'tje een grove vlakverdeling waardoor je inzicht krijgt in de verdeling tussen bestrating (de leefruimte) en groen in de nieuwe situatie. Zelf streef ik naar een verhouding van 40-60; 40% leefruimte en 60% groen. Je kunt hiervoor natuurlijk ook een handige app gebruiken."

"Kies tot slot de planten uit. Denk aan een gelaagde opbouw zodat er elk seizoen iets gebeurt. Zo kun je goed voorbereid in gesprek gaan met een erkend hovenier om je plannen te laten uitvoeren. Of je gaat zelf aan de slag."

Een dergelijk plan is handzaam, want een fout is zo gemaakt. De meest gemaakte, zo ziet Stam maar al te vaak: "Bij het ontwerp van relatief kleine stadstuinen verschillende hoogten in de bestrating aanbrengen. Dit maakt de tuin optisch nog kleiner en minder gebruiksvriendelijk. Je kunt beter blanco beginnen met de 'ideale' nieuwe situatie en daarna pas de zaken die je wilt behouden aan het ontwerp toevoegen zoals een vijver of waardevolle struiken en bomen. Helaas zie je nog steeds heel veel tuinen die met steen worden volgelegd."

Een project als dit hoeft niet eens veel geld te kosten: "Ook met weinig middelen kun je zeker iets doen. Denk vooral aan het planten van een klimhortensia tegen een kale schutting of hergebruik van oude tegels. Het is natuurlijk afhankelijk van hoeveel je zelf doet en de grootte van de tuin."

Dus benut de tijd en maak nu alvast een plan, om het in betere tijden uit te kunnen voeren!