Dagrecept: Romeins kalfsvlees met gebakken aardappeltjes

De Romeinse saltimbocca, een eenvoudig gerecht van kalfsoesters met rauwe ham, een beetje witte wijn, boter en salie, is een goed voorbeeld. Meer is het niet!

Letterlijk betekent deze Italiaanse klassieker, die uiteraard in De Zilveren Lepel (Spectrum) is opgenomen, ’spingt in de mond’. Daarmee is alles gezegd, lijkt me zo. Overigens komt eind deze maand een vega-editie van het beroemde boek uit; wordt vervolgd...

Kook eerst de aardappels in water met zout acht minuten voor. Giet af, laat even afkoelen, snijd ze in de gewenste dikte, bak ze in boter krokant en houd warm.

Leg op elke oester een plakje ham, doe er een blaadje salie op en zet dit vast met een cocktailprikker. Smelt de boter in een koekenpan en bak het vlees aan beide kanten op hoog vuur bruin. Doe er een beetje zout over, giet de wijn erbij, laat dit verdampen en verwijder de prikkers. Serveer het vlees met de gebakken aardappeltjes.

Nodig voor 3-4 personen:

- 600 g vastkokende

aardappelen (geschild)

- 100 g rauwe ham (door midden gesneden)

- 500 g kalfsoesters

- 8-10 blaadjes salie

- 50 g boter (en wat voor de gebakken aardappeltjes)

- 100 ml droge witte wijn

- zout