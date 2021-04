’Dat tsunami-alarm in Sri Lanka was wel even eng’

Mooiste herinnering

„Tot nu toe de rondreis op de kleine Soenda-eilanden, met begin en eind op Bali.”

Drama

„Een tsunami-alarm in Colombo, Sri Lanka. Het enige wat we uit ons hotel mochten meenemen, waren een flesje water en ons paspoort. Vervolgens hebben we zo’n vier uur op het hoogste punt van ons hotel doorgebracht.”

Vertraging

„Zeven uur in Jakarta, met onze kinderen. Niemand die ons kon vertellen waarom er vertraging was. Na veel vragen en geen steek wijzer te zijn geworden, kregen we een lunch met een drankje aangeboden.”

Vergeten

„Onze koffers zijn we nog nooit kwijtgeraakt, wel hebben we eens onze handbagagekoffer vergeten bij de bagageband. Hadden we wel onze koffers, maar niet onze handbagage! Gelukkig kwamen we er net op tijd achter.”

Ultieme gadget

„iPad, mobiele telefoon en fototoestel.”

Aanrader

„Indonesië is een prachtige archipel. Er is zoveel te zien, de mooiste sawa’s, zoveel aardige mensen. Of neem de Kelimutu-vulkaan met zijn kratermeren op Flores of de varanen op Komodo Eiland. De Borobudur tempel op Java en Bali, Islands of the Gods. Een paradijs.”

Altijd mee

„Een notitieboekje om van dag tot dag beknopt bij te houden wat we zoal meemaken en willen onthouden.”

Voedsel

„Slang en krokodil smaken allebei een beetje naar kip. Maar ook haai, en insecten hebben we op ons bord gehad. We proberen gewoon altijd alles; als het ons niet aanstaat, kunnen we het altijd overslaan.”

Droom

„Onze droomreis is met Indonesië eigenlijk vervuld, maar er valt nog genoeg te zien. Zo zouden we graag nog naar Nieuw-Zeeland en Myanmar gaan.”

Favoriet adres

„Sanur op Bali. Een mooie, rustige plaats en tevens een goed uitvalspunt. Met ook voldoende mooie en goede restaurants en hotels.”

Overschat

„Een overschatting kan de reis op zich zijn, je gaat toch naar een verre bestemming, dan is de reis ernaartoe niet mals. Wij zeggen altijd dat je er veel voor terugkrijgt.”

