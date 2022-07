’Sprinkhanen zijn verrassend lekker. Alsof je een chippie eet!’

Bijzonder

„De expeditie met Wim Hof in Polen. In bikini beklom ik bij een gevoelstemperatuur van min 30 een besneeuwde berg waar de skiërs vanaf sjeesden! Elke dag namen we een duik in het ijskoude rivierwater en deden we ademhalingsoefeningen en yoga. Het was levensveranderend en liet zien waartoe je lichaam en geest in staat zijn. Nog steeds neem ik het hele jaar duikjes in zee en begeleid ik tijdens mijn coaching anderen met koudetraining en ademhaling.”

Drama

„Bij het inchecken vanuit Japan naar Hawaii bleek dat we het benodigde visum niet hadden. We waren al een half jaar de wereld over aan het reizen en waren het domweg vergeten. Gestrest en met slechte internetverbinding deden we online een aanvraag. Na een slopende drie uur wachten kregen we het visum, een paar minuten voordat de gate sloot. Al rennend konden we het vliegtuig halen.”

Vliegveld

„Op de grote luchthaven van Singapore valt veel te beleven. Als je vertraging of overstap lang genoeg is, bieden ze zelfs sightseeing tours naar het centrum aan.”

Langste reis

„Een roadtrip door Europa van acht maanden tijdens de pandemie. We wilden niet zo lang weg, maar konden niet terug.”

Smullen

„Insecten op de markt in Thailand. Hoewel ik er al bekend mee was, waren ze heerlijk klaargemaakt. Insecten, in dit geval sprinkhanen, zijn verrassend lekker en knapperig. Alsof je een chippie eet!”

Ontmoeting

„Toen ik 18 was en mijn eerste solo-backpack reis door Australië maakte, moest ik laat op de avond de ’backpackersbus’ aan de snelweg pakken. Het was zondag en er was geen vervoer te bekennen naar de halte.

Ik sprak een oudere dame in het lokale toeristenbureau aan. Ze vertelde me dat ik mijn tas moest neerzetten en dat ik later moest terugkomen. Ze zou wel wat regelen. In goed vertrouwen deed ik dat.

Toen ik op de afgesproken tijd terugkwam, stond haar zoon klaar om me naar de bus te brengen. Althans, dat dacht ik. Maar tot mijn verbazing mocht ik mee naar huis om te wachten, we bakten pizza met de kleinkinderen, de fotoboeken van hun reizen kwamen erbij en ze reageerden erg verbaasd toen ik de logeerkamer afsloeg. Ik was helemaal perplex, wat een gastvrijheid!”

Aanraders

„Nieuw-Zeeland en Australië zijn fijne en mooie landen om rond te reizen. Het liefst in een camper met ons gezin. En alle dieren! Ik vind het geweldig als er veel dieren op mijn vakantieadres zijn.”

