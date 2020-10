Eetbare kunstwerken: wanneer topchefs en ontwerpers elkaar ontmoeten

Wat gebeurt er als je de werelden van design en gastronomie bij elkaar brengt? In de zesdelige serie ’Hungry for Design’ worden topchefs gekoppeld aan lokale ontwerpers, waarin de chefs worden uitgedaagd op basis van het werk van de ontwerper een gerecht te ontwikkelen. Onder de chefs bekende namen als Dick Middelweerd, Naresh Ramdjas en Cas Pikaar. In de studio gaan de duo’s (uiteraard op afstand) met elkaar de keuken in en om de tafel. En het mooie is: de recepten van de zes gerechten worden gedeeld, zodat je ook zelf thuis aan de slag kan.

Bekijk ook: Designstad Eindhoven zit vol spannende verrassingen

Hetzelfde en toch anders

Een van de samenwerkingen is die tussen ontwerper en keramist Lotte de Raadt en Dick Middelweerd, chef-kok en eigenaar van tweesterrenrestaurant De Treeswijkhoeve. De twee kenden elkaar nog niet, maar nadat ze zich hadden verdiept in elkaars werkwijze, kwamen ze tot een gerecht: diverse zeesmaken met een Scandinavisch en Japans tintje.

Uit het gesprek in de studio bleek dat de twee de nodige overeenkomsten hadden: De Raadt: „We werken allebei met veel dezelfde gereedschappen, maar dan net iets anders. Ovens, natuurlijke materialen, maatbekers, weegschalen…. Alleen gaan mijn ontwerpen niet door de maag, maar hopelijk zorgen ze op een andere manier voor de mens. Een ontwerp van keramiek heeft als het goed is een lang bestaan en is vaker te gebruiken, bij het eten van een heerlijk gerecht geniet je van een ervaring op dat moment. Het was mooi om te horen dat Dick ook elk (bij)product gebruikt in zijn gerechten, om zo alles te gebruiken en niets weg te gooien.”

Dick Middelweerd en Lotte de Raadt

Middelweerd: „Ons werkmateriaal is anders, maar we zoeken wel beiden naar iets nieuws vanuit een bestaand gegeven en proberen met een eigen draai nieuwe klassiekers te creëren. Beiden vinden we duurzaamheid belangrijk, we gooien niets weg wat over is van de producten.”

Het eindresultaat bevat onder meer zeewier en knapperige zeesla. Maar het lekkerst was de inspiratie die de twee van elkaar kregen. De Raadt: „Het maakt eigenlijk niet uit wat je maakt, als je er maar gelooft in wat je doet en een steentje bijdraagt aan een duurzame toekomst. Een bewustzijn voor je nabije omgeving en alles wat daar groeit en bloeit.”

Bekijk ook: Worstenbrood gaat op de culinaire tour

Recept: op zuurdesem gebakken tartaar van coquilles, met zeewier, kokkels en dille

(4 personen)

4 coquilles

4 dunne plakjes zuurdesem

20 gr dille

200 gr kokkels

1 dl witte wijn

1 el crème fraîche

1 el miso mosterd

zeezout

Olie om in te bakken

4 blaadjes zeesla

4 takjes klaverzuring

2 takjes zeebanaan

4 trosjes groene zeebes

tempura bloem om te frituren

10 gr haring kuit

Bereiding

Hak de 4 coquilles nootjes fijn tot een grove tartaar, meng er fijngesneden dille doorheen en breng op smaak met zeezout. Maak er 4 kleine hamburgertjes van en leg ze op een rond uitgestoken stukje zuurdesembrood.

Was de kokkels en kook ze af in de witte wijn. Zodra ze opengaan haal je ze van het vuur af.

Zeef het kookvocht van de kokkels en kook dit in tot 1/3. Monteer op met een lepel crème fraîche. Haal de kokkels uit de schelpjes.

Frituur de zeesla in het tempura beslag.

Bak de hamburgertjes op het zuurdesembrood, en smeer met een kwast de miso mosterd op het brood.

Monteer de saus luchtig en dresseer om de coquille.

Garneer met de zeebanaan, klaver zuring, haring kuit en de zeebesjes.

Meer recepten van chefs en ontwerpers vind je hier.