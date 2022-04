Dagrecept: Gebraden varkensvlees met rozemarijn en knoflook

Een oven heb je voor onderstaand recept uit De Zilveren Lepel (Spectrum) niet nodig; een goede braadpan is wel handig. Druk de helft van de rozemarijn in het vlees en bind op met slagerstouw. Je vindt online vele filmpjes waarin ze laten zien hoe dat moet. Je kunt echter ook (ongekruide) rollade gebruiken. Maak in dat geval inkepingen in de mazen van het net en steek daar de rozemarijn in. Verhit de boter en 4 el olie in een pan en bak het vlees rondom bruin en keer vaak om.

Voeg de knoflook, ui en resterende rozemarijn toe, giet de wijn erbij en laat die verdampen. Breng op smaak met zout en peper en braad het vlees afgedekt ongeveer 1,5 uur, maar check voor de zekerheid wat eerder of het vlees al gaar is.

Haal uit de pan, laat 10 minuten rusten, snijd in dikke plakken en leg op een warme schaal. Van het braadvocht kun je een fijne saus maken: roer hiervoor de azijn, de resterende olijfolie, mosterd en een mespuntje peper door het braadvocht en serveer de saus er apart bij. Heerlijk met gebakken aardappeltjes, puree of rijst.

Voor 6 personen:

- naalden van 1-2 takjes

rozemarijn

- 1 kg varkensfilet of

varkensrollade

- 25 g boter

- 6 el olijfolie

- 1 teen knoflook

(fijngewreven)

- ½ ui (fijngehakt)

- 175 ml droge witte wijn

- 1 el witte wijnazijn

- 1 tl dijonmosterd