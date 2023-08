Boekentips: deze romans maken je zomer compleet

Rijke graaf huwt zijn Albanese werkster

Wat: roman

Uitgever: Prometheus

Wie deze zomer vooral behoefte aan ’niets om het lijf’-lectuur heeft: de schrijfster E.L. James, wereldberoemd om haar 50 tinten grijs-trilogie, heeft een nieuw duo in het leven geroepen dat net zo dol is op seks, zij het zonder zweepjes en bondage. Maxim Trevelyan, graaf van Trevethick, werd in De mister hoteldebotel op zijn Albanese werkster Alessia en onlangs verscheen De missus, waarin het liefdespaar in het huwelijksbootje stapt. Dat gebeurt in Albanië, waar Maxim zijn geliefde heeft opgespoord nadat zij was ontvoerd door de gemenerik aan wie ze was uitgehuwelijkt.

Het klinkt allemaal wat spannender dan het is. Ook al schrikt Alessia zich een hoedje als ze te horen krijgt dat Maxim ’het met half Londen heeft gedaan’. Gelukkig beschikt ze over nobele karaktertrekken: zij is niet alleen bloedmooi, maar ook lief, muzikaal, sociaal, ze kan lekker koken en verwent haar man graag. Alles wat tot een conflict zou kunnen leiden, wordt in de kiem gesmoord. Is het in Albanië gesloten huwelijk wel legaal? Krijgt Alessia wel een visum voor Engeland? Kan ze wel opschieten met haar steenrijke schoonfamilie? Geen zorgen, deze dik uitgevallen Bouquetreeks-roman garandeert een volkomen ontspannen leeservaring.

Elkaar kwijtraken en toch terugvinden

Wat: roman, young adult

Uitgever: Van Goor

De jonge meiden Stevie en Nora groeien op in een oerconservatief dorp in Amerika. Geen plek waar het geaccepteerd zal worden dat ze smoorverliefd op elkaar zijn. Ze besluiten daarom na hun eindexamen naar het ruimdenkender Californië te verhuizen, maar zover komt het niet. Stevie belandt na een noodlottige val in het ziekenhuis en raakt haar geheugen kwijt.

In Vergeet me niet van de Amerikaanse debutante Alyson Derrick leven we mee met Stevie die met horten en stoten probeert op te krabbelen. Daarbij raakt ze geïntrigeerd door Nora die haar na haar doodsmak naar het ziekenhuis bracht, maar die ze niet herkent.

Tussen de hoofdstukken door lezen we de brieven die Nora schrijft en krijgen we er een beeld van hoe moeilijk het leven is als je niet door je omgeving wordt geaccepteerd. Ondertussen rijst de vraag: zal Stevie toch opnieuw verliefd worden op Nora, de liefde van haar leven van wie ze het bestaan niet meer wist? Het jonge liefdeskoppel is door Alyson Derrick vol warmte en liefdevol beschreven. Je gunt Stevie en Nora de wereld, ook al is die helaas niet altijd even vriendelijk.

Moorden oplossen dankzij seances

Wat: spannende roman

Uitgever: Harper Collins

In een vervallen kasteel aan de rand van Parijs staat op 13 februari 1873 een seance op het punt van beginnen. De jonge Lenna Wickes hoopt van het befaamde medium Vaudeline de fijne kneepjes van het spirituele vak te leren. Dolende geesten kunnen helpen vreemde sterfgevallen en halsmisdaden op te lossen. Hun werk brengt de twee vrouwen niet lang daarna naar Londen, waar ze samen met een geheim herengenootschap een moordmysterie hopen te ontraadselen. Maar hoe verder ze komen in hun onderzoek, hoe gevaarlijker de opdracht voor henzelf lijkt te worden.

De Amerikaanse schrijfster Sarah Penner, die jarenlang als financieel adviseur werkte, debuteerde tijdens de coronapandemie met De verborgen apotheek. Het boek werd een instant succes en verscheen in niet minder dan 35 landen. De filmrechten van deze historische roman werden verkocht aan Fox Entertainment, die er een dramaserie van gaat maken. De opvolger Het geheime genootschap is minstens zo meeslepend voor lezers die van geschiedenis, esoterie en whodunnits houden.