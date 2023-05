Gras inzaaien of graszoden leggen: dit zijn de voor- en nadelen

Beide opties hebben voor- en nadelen. Graszoden zijn een stuk duurder maar geven meteen een prachtig gazon. Zaaien is een kwestie van meer geduld. Soms is bijzaaien nodig als de ene plek beter opkomt dan de andere. Ook moet ervoor worden gezorgd dat vogels het zaad niet wegpikken. Zet her en der aluminiumfolie op een stokje in het toekomstige gras.

Hoewel graszoden bijna het hele jaar kunnen worden gelegd (alleen niet als het heel droog is of als er vorst in de grond zit), blijft de maand mei de beste periode, vooral voor inzaaien. Mei is immers het begin van het groeiseizoen. Vervolgens is onderhoud (regelmatig verticuteren en bemesten) de sleutel tot een mooie grasmat. Anders zit u binnen de kortste keren opnieuw met een grasmat vol mos.