Stamceltherapie: ’Je voelt de strijd in je lichaam’

Bart Selten met zijn honden. Ⓒ Jos Schuurman

Bart is een stoere vitale militair bij Defensie tot hij op 28-jarige leeftijd in 2015 klachten krijgt. „Nachtzweten, buikpijn, vermoeidheid en kou. Rare symptomen waren het. Een bloedonderzoek wees uit dat ik chronische myeloïde leukemie had. De artsen zeiden dat deze vorm prima onder controle te houden was omdat er vijf soorten medicijnen voor zijn. Helaas bleek ik een geval apart; Ik was resistent voor alle vijf de medicijnen. Alleen stamceltherapie zou mijn leven kunnen redden.”