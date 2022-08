Zeven tips om een pastasalade net iets spannender (en dus lekkerder) te maken

1. Kies een toffe pastasoort

Bij een pastasalade denk je misschien meteen aan farfalle of penne, maar met meer dan 700 pastasoorten ter wereld zijn er genoeg leukere alternatieven. Pastasoorten als orechiette, trofie, rigatoni of casarecce ogen bijvoorbeeld meteen al een stuk spannender.

Of denk eens aan gnocchi: ook deze deegkussentjes lenen zich prima voor een koude pastasalade. Misschien nog wel het allerlekkerste: gebruik mini-ravioli. Streef in ieder geval altijd naar hapklare pastasoorten die je gewoon met een vork kunt wegprikken, slierten als spaghetti of linguine zijn minder handig picknickvoer.

2. Kook je pasta niet te lang

Welke pastasoort je ook gebruikt, kook de pasta in ieder geval nooit te lang. Hoewel de al dente gaartijd die op de verpakking staat daarvoor een goede richtlijn is, raden we toch aan om daar nooit blindelings op te vertrouwen.

Blijf dus voor de zekerheid bij de pan en test er eentje wanneer je vermoedt dat de pasta mooi al dente is. Is dat het geval, giet de pasta dan onmiddellijk af en spoel met koud water om het kookproces te stoppen.

3. Saus

Pastasalades die lang in de koelkast staan, hebben de neiging om uit te drogen tot een vastgekoekte klont. Kies daarom voor een saus die voldoende vet bevat. Zelfgemaakte pesto is natuurlijk altijd een goed idee, maar zoek het ook eens in andere hoeken. Jeroen Meus heeft bijvoorbeeld een recept voor pastasalade met amandelaioli en ook dit is perfect om die pasta lekker gesmeerd te houden.

Ook lekker: meng de inhoud van een blik sardientjes of makreel (van kwaliteit) door je pasta. Ook deze bevat genoeg olie. Is je pasta toch wat uitgedroogd na het koelen? Roer alles nog eens door elkaar met een scheutje olijfolie en wat citroensap.

4. Meer groenten dan pasta

Als het van Vanja van der Leeden afhangt, is de ideale verhouding groenten versus pasta 2:1. Wees dus lekker gul met die doperwten, kerstomaatjes, gegrilde courgette of welke groenten dan ook. Niet alleen maakt het je pastasalade frisser, het zorgt ook meteen voor meer textuur.

5. Knapperig

Over textuur gesproken: pastasalade wordt altijd blij van een knapperig ingrediënt. Fijngehakte en geroosterde nootjes als pijnboompitten of pistachenootjes zijn een goede optie. Wij zijn daarnaast ook fan van zalmeitjes of vegan kaviaar. Deze zijn stukken goedkoper dan echte kaviaar en knappen net zo lekker in je mond.

6. Bladgroenten

Ga je voor een groene pastasalade met veel bladgroenten als rucola, spinazie of veldsla? Voeg die dan pas toe wanneer je de salade uit de koelkast haalt. De bladgroenten blijven op die manier veel verser en fris.

7. Verse kruiden

Als er íéts is wat niet kan ontbreken in pastasalade, zijn het wel verse kruiden. Een flinke hand basilicum, fijngehakte dille, peterselie en/of munt: hiermee mag je gerust heel gul zijn.

Welke kruiden je kiest, hangt natuurlijk wel een beetje af van de rest van de ingrediënten. Dille doet het bijvoorbeeld goed bij pastasalades met zalm; munt is heerlijk bij een salade met doperwten en olijven. Basilicum en peterselie doen het goed bij vrijwel alles. Je hoeft het trouwens niet altijd bij één kruid te houden: mix er gerust op los.

En tot slot: vergeet nooit om je pastawater grondig te zouten. Eet smakelijk!