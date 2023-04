Aan de slag in de tuin? Dít moet je in april hebben gedaan

Begin allereerst met schoonmaken en opruimen. Verwijder het onkruid en de uitgebloeide planten van afgelopen jaar. Heb je na de winter nog niet gesnoeid, dan moet het nu echt gebeuren. Ook planten zoals mediterrane soorten (vijg, rozemarijn, salie) die vanwege nachtvorst tot nog toe niet konden worden gesnoeid, mogen worden teruggesnoeid.

Heb je potplanten die de winter hebben overleefd, dan verplant je ze naar een grotere pot. Schud de kluit goed uit zodat de wortels zich in de verse, voedingsrijke grond kunnen hechten. Heb je een gazon, dan is het tijd om dit te bemesten, net als de borders. Tegenwoordig zijn in de tuincentra goede milieuvriendelijke alternatieven te vinden. Gebruik ook daarvan niet te veel.