Dagrecept: Frisse salade van frisee, radijs en limoen

We gebruiken hieronder frisee, ook bekend als krulandijvie. Het is een heerlijke bladgroente met een iets bittere smaak, perfect voor salades en stamppotjes. Deze klassieker uit De Zilveren Lepel (Spectrum) is afkomstig uit het prachtige Sicilië. Was de frisee door hem onder te dompelen in water. Dat kun je ook (indien gewenst) doen met de lente-ui en radijs. Laat de lente-ui en radijsjes uitlekken en snijd ze in ringetjes en plakjes.

Verwijder de schil en alle witte onderschil van de limoenen en snijd ze overdwars in plakken. Doe de lente-ui, radijsjes, limoen, rucola, krulandijvie, veldsla en taugé in een slakom. Roer het citroensap met wat zout en peper los en klop er dan beetje bij beetje olijfolie door. Voeg de peterselie toe, giet de saus (naar smaak) over de salade. meng lichtjes en dien op met een stuk ciabatta en lekkere roomkaas.

Nodig voor 4 personen:

- 1 lente-uitje

- 4 radijsjes

- 2 limoenen

- 100 g rucola

- 2 kroppen frisee (krulandijvie, super of groenteboer)

- 100 g veldsla

- 50 g taugé

- sap van 1 citroen (gezeefd)

- 4 el olijfolie

- 1 takje verse bladpeterselie (fijngehakt)

- zout en peper