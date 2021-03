Recept van de dag: Ierse Sheperd's Pie

Culinair

Recept: Pavlova met nectarine en een crème van kamille en vlierbloesem

Culi-expert Marjolein: „Ook in de keuken zijn er trends. Werd ik een tijdje geleden nog doodgegooid met vleesvervangers of vis uit blik, momenteel draait het vooral om zelf maken: zuurdesembrood, moeilijke desserts… Tja, corona; eindelijk hadden we weer tijd om in de keuken te staan. Heeft het toch ...