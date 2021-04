Zeldzaam Superman-stripboek verkocht voor recordbedrag

De strip kan volgens Vincent Zurzolo, die de verkoop bemiddelde, gezien worden als "het begin van het superhelden-genre" in de stripwereld. Volgens hem zijn er oorspronkelijk honderdduizenden kopieën van het stripboek uitgebracht. Tegenwoordig zijn er nog zo'n honderd over, maar niet allemaal in de beste staat. Deze versie is een van de best bewaarde, zegt Zurzolo in The Hollywood Reporter.

De vorige eigenaar van de comic kocht deze uitvoering in 2018 voor iets meer dan 2 miljoen dollar. In 2014 ging een andere versie van hetzelfde stripboek bij een veiling voor net iets meer dan 3,2 miljoen dollar onder de hamer, destijds een record.