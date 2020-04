Recept van de dag: Italiaans verwennen

Er staat gewoon in wat alles is. Culinair dan. Klaar. Meer heb je niet nodig. Ik sla zomaar wat op: weet jij bijvoorbeeld wat Culurgionis d’Ogliastra is? Kijk, ik wel, dat is pasta uit Sardegna, gevuld met een mengsel van aardappelen en kaas en op smaak gebracht met munt, basilicum, knoflook en ui. Koop dat boek!!! Ik zocht het recept en kwam op deze site uit: gransardegna.com/culurgiones-dogliastra

Nodig voor vier personen:

500 gr tagliatelle

150 gr groene asperges

40 gr boter

1 eetl fijngehakte peterselie

1 eetl fijngehakte basilicum

3 dl slagroom

1 eetl geraspte oude kaas

Peper en zout

Bereiden:

Wij gaan iets simpeler: Kook de tagliatelle, laat uitlekken, hou warm. Snij asperges (groen of wit) in stukjes. Roerbak in de warme boter. Voeg peterselie, basilicum, slagroom, zout en peper toe. Laat even koken. Doe de tagliatelle erbij en schep om. Vleugje geraspte oude boerenkaas. Lekker nog wat peper. Boekhandel bellen! Doe dat nou!