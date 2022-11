Het is Wereld Veganisme Dag, maar wat houdt ’t nou precies in?

Dierlijke producten als vlees, vis, honing, zuivel zijn voor velen nog altijd niet weg te denken uit het dagelijks leven. Tegelijkertijd wordt volgens experts de vraag naar meer plantaardig eten en de aandacht voor duurzaamheid steeds groter. We gaan te raden bij Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum, en Claudia Tjan, diëtiste en receptontwikkelaar bij Green Chef.

Allereerst is het goed te weten wat een veganistische levenswijze precies inhoudt. „Veganisten kiezen ervoor om dierlijke producten uit te sluiten in hun eetpatroon. Dat betekent 100 procent plantaardige voeding. Daarbij houden ze niet alleen rekening met hun maaltijden”, legt Groenenberg uit. „Het is een levenswijze waarbij ook cosmetica, kleding en vermaak waarvoor dieren zijn gebruikt wordt vermeden.” Denk aan verzorgingsproducten die getest zijn op dieren of dierlijke ingrediënten bevatten. Veganisten dragen geen kleding van wol, leer of bont, als statement tegen het systeem waarbij dieren worden gebruikt als voorwerp of productiemiddel.

Beter voor dier en milieu

Het dier- en milieu-aspect is voor velen een van de hoofdredenen om veganistisch te gaan leven. Groenenberg: „De meeste mensen maken deze keuze om het welzijn van de dieren of voor de planeet. Het voedselsysteem heeft veel impact op het klimaat: voedsel is verantwoordelijk voor 20-35% van de uitstoot van alle broeikasgassen. Meer dan de helft van de uitstoot door ons eten komt van vlees en zuivel. Door één dag in de week geen vlees te eten verlaag je de CO2-uitstoot van je voedingspatroon al met 5 tot 10 procent.”

Daarnaast is er ook het gezondheidsaspect. Diëtist Claudia Tjan: „Een plantaardig eetpatroon kan een manier zijn om de kans op hart- en vaatziekten te verminderen omdat je meer vezels en minder verzadigde vetten en cholesterol binnenkrijgt. Míts er een gezonde en gebalanceerde invulling is met bijvoorbeeld voldoende peulvruchten en noten.”

Puzzelen

Het overstappen naar veganistisch eten kan zeker in het begin een beetje puzzelen zijn. Tjan: „In dierlijke producten zitten namelijk belangrijke voedingstoffen. Verdiep je daarom voordat je begint in de voeding en tekorten van de veganisten of raadpleeg een diëtist en bereken samen je voedselpatroon en kijk naar gepaste vervangers. Denk aan peulvruchten, granen, tofu, ongezouten noten en zaden.”

Voedingsexpert Groenenberg legt uit: „Van vis en zuivel is bewezen dat er specifieke voordelen voor je gezondheid zijn. Het verlaagt bijvoorbeeld het risico op diabetes type twee en darmkanker. De meeste veganisten nemen die gemiste gezondheidsvoordelen voor lief. Ze letten erop dat ze via voeding of via supplementen van een aantal voedingsstoffen genoeg binnenkrijgen”. Denk daarbij vooral aan eiwit, ijzer, calcium, jodium, vitamine D, B2 en B12. Ze vervolgt: „De eiwitten in plantaardige bronnen zijn soms lastiger te verteren of leveren minder essentiële aminozuren. Dit kun je goed oplossen door het combineren van bepaalde plantaardige producten. Volkoren graanproducten en peulvruchten, zoals linzen, kidneybonen en witte bonen zijn bijvoorbeeld een goede combinatie.”

Voor sommige groepen is het risico op tekorten wat groter en kunnen de consequenties ook groter zijn, weet ze verder. „Dit geldt voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, ouderen en kinderen. In Nederland wordt het voor deze groepen niet afgeraden om veganistisch te eten, maar wordt er wel geadviseerd om altijd hulp in te schakelen van een diëtist die specifieke kennis heeft over veganistisch eten.”

Stap voor stap

Helder, maar dit wetende: hoe beginnen we? Het is eenvoudiger om stapsgewijs te veranderen van eetpatroon dan in één keer rigoureus je voedingspatroon om te gooien, adviseren beide experts. Denk aan een keer stamppot met spekjes vervangen door ongezouten noten of gebruik kikkererwten in de curry, in plaats van kip. Tjan: „Zo ga je er langzaam aan wennen. Stop bijvoorbeeld eerst met vlees, vervolgens met vis en ten slotte met zuivel.”

Bedenk ook op voorhand wat je gaat eten, juist omdat je constant bezig bent met wat wel en niet kan. „Kies bewust hoe vaak je iets wilt eten zodat je gevarieerde maaltijden krijgt. In kookboeken en op het internet zijn recepten te vinden die helpen bij een evenwichtig en gebalanceerd voedingspatroon.”

Groenenberg: „Het is belangrijk om te kiezen waar je je goed bij voelt en wat werkt voor jou. Een veganistische leefstijl is lang niet voor iedereen weggelegd, en dat hoeft ook niet. Maar dat we wat moeten doen aan de leefbaarheid van de planeet is wel duidelijk. We eten gemiddeld in Nederland meer vlees dan aanbevolen. Minder vlees eten is daarom voor bijna iedereen al een hele mooie eerste stap.”