Vage beelden zijn verleden tijd

Gelukkig is dat zo. Het Amerikaanse Arlo heeft inmiddels een aardig assortiment, waarmee een stukje veiligheid binnen ieders bereik ligt. Ontworpen voor thuis en mkb-bedrijven. Zowel financieel als technisch. Vooral dat laatste is toch wel heel prettig. Geen gedonder met stroom of netwerkkabels. Een kind kan de was doen.

Veel is er niet nodig om het Arlo-systeem aan de praat te krijgen. Batterijen opladen, app installeren, camera’s aanmelden, schroefje in de muur voor de magnetische houder, camera’s goed positioneren en je kunt alles vanaf elke plek in de wereld via je smartphone in de gaten houden.

Elke beweging wordt vastgelegd. De slimme software herkent de klimmer wel. Ⓒ Arlo Pro 3

Eenmaal (draadloos) hangend werkt alles prima, maar niet ieder huis of object is hetzelfde. In de app kun je bewegingszones, type bewaking, soort notificatie (sirene voor de straat of alleen op je telefoon) en nog veel meer instellen.

Alle camera’s staan in direct contact met de Arlo Hub via een eigen netwerk. Valt je je wifi weg? Arlo blijft gewoon registreren en opslaan op de sd-kaart. Als je router waarmee de Arlo Hub in verbinding staat nog connectie heeft met het internet blijven opslag in de cloud en meldingen ook gewoon doorgaan.

Geen stroom

De centrale hub heeft geen batterij. Valt je stroom weg, dan wordt er niets meer geregistreerd. Dit is te ondervangen met een backup ups, waardoor de hub ook blijft functioneren bij stroomverlies. Er zijn systemen die wel een batterij in de hub hebben.

Een ander nadeel is dat bij geen stroom het internet ook weg is. Het is jammer, dat Arlo de technologie van één van hun camera’s, de Arlo Go, niet heeft ingebouwd in de hub. In die camera kun je namelijk een telefoonchip plaatsen. Bij wegvallen van het regulier internet zou de chip dan de communicatie over kunnen nemen en is het Arlo-systeem daarmee echt compleet onafhankelijk. Ook al laat een inbreker je stoppen doorslaan...

Dit kun je ook wel weer zelf oplossen door er bijvoorbeeld een Netgear Nighthawk LTE-router aan te koppelen, die wel een batterij heeft en via een telefoonchip werkt, maar dat vergt weer een kleine 300 euro.

Goede start

Met de meest recent geïntroduceerde Arlo Pro 3 serie maak je een goede start voor de beveiliging van je huis. Het systeem, dat is ontwikkeld voor binnen en buiten, beschikt over een 2K-resolutie met een hoog dynamisch bereik (HDR), een geïntegreerd spotlicht met nachtzicht in kleur en een zichtsveld van maar liefst 160 graden. Dankzij HDR zie je nog meer details en helderheid in de lichte en donkere gebieden van het shot. De camera heeft een ingebouwde sirene.

Het opnemen van andere camera’s in het Pro 3-systeem is mogelijk. De Arlo Go is het overwegen waard. Deze camera (ook met batterij) kan voorzien worden van een telefoonchip en kun je overal plaatsen. Zo kun je ook locaties ver weg in de gaten houden.

Overdag en in de avond zijn de beelden van de Ultra scherp. Ⓒ Arlo Ultra

Wil je echt in hoge resolutie beelden opnemen dan kom je bij de Arlo Ultra uit. De camera heeft 4K-HDR-videokwaliteit, nachtzicht in kleur, 180 graden beeldhoek en goede tweeweg audio.

Abonnement

Als je de camera’s koopt zit er een gratis proefperiode van drie maanden voor Arlo Smart2. Hiermee kun je eigen videobeelden tot 30 dagen bewaren in de cloud met een resolutie van 2K. Bovendien kunnen gebruikers de meldingsinstellingen aanpassen om zo mensen, voertuigen, dieren of pakketten te herkennen.

Via de Arlo-app is het bovendien mogelijk om livestreams en opnames te bekijken, de camera-instelling aan te passen of toegang te krijgen tot opnames die zijn opgeslagen in de cloud.

Plus

Installatie eenvoudig. Goed bereik. Snelle meldingen.

Min

Hub heeft geen backupstroom.

Waardering

Prijs

Arlo Pro 3 - € 525 (2 camera’s) - € 999 (4 camera’s).

Arlo Ultra - € 799 (2 camera’s)

Arlo Smart2 € 2,79 per camera per maand. Of € 8,99 per maand voor 5 camera’s.