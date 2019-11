Mirthe heeft afwijking die maar 8 kinderen ter wereld hebben

Sarah en Matthijs Groen zetten de camera op hun leven met de gehandicapte Mirthe. „Als ik mensen hoor fluisteren dat Mirthe zielig is, doet dat pijn. Ze is niet zielig.” Ⓒ Aldo Alessie

In een tijd waarin zekerheden schaarser worden, is er één belangrijke vastigheid: het gezin. Een mini-maatschappij in een woelige wereld. Elke week zetten wij er een in de schijnwerpers. Hoe leven ze, wat zijn hun regels en hebben ze bijzondere gewoonten? Vandaag de familie Groen uit Almere, die vlogt over haar leven met een kind met een beperking.