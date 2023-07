Met 3500 bomen is de tuin van Dick meer een bos, en trots dat ’ie is!

Jaloers kijken we naar het felgroene en fluweelzachte gras dat zich zover het oog reikt, richting de bosrand uitstrekt. Hoe krijgt Dick ten Have dit modelgazon zo prachtig?

De eigenaar van De Keihave glimlacht tevreden. „Dat is een oud boerenweetje. Wat klaverzaad mengen met het graszaad. Klaver kan goed tegen droogte en je hoeft minder te mesten. Maar vooral: twee keer per week maaien. Dan krijg je een dichte grasmat.”

Dick werd in 1941 geboren aan de Gorsselse Kozakkenweg 2, toen nog een boerderij. Zijn vader overleed in 1964. Dick, werkzaam in de wegenbouw, trouwde drie jaar later met Hermien en samen besloten ze de ruime hectare weiland annex moestuin rondom het huis tot weelderige siertuin om te vormen. Tenminste, het besluit werd samen genomen, maar de uitvoering en het onderhoud zijn al die jaren door Dick gedaan. Met ontzettend veel liefde.

Groeiproces

Dat is terug te zien op De Keihave. Blikvanger is de enorme vijver van zo’n tachtig bij dertig meter met aan één lange kant knotwilgen. Een bandwilg spreidt zijn uitgestrekte takkenpracht over het wateroppervlakte uit. Een paartje zwarte zwanen scharrelt idyllisch bij de rand rond en er drijven vele waterlelies met lichtgele en witte bloemen. Ook zwemmen er karpers.

Dick heeft de vijver vele decennia geleden zelf uitgegraven en gebruikte de gedolven grond (7000 kuub) om elders in de tuin hoogteverschillen te creëren. Hij tekende eigenhandig de plattegrond, ging simpelweg aan de slag en zag door de decennia heen hoe alles groeide en bloeide. „We zijn niet zo van bijzondere kwekerijen bezoeken of planten stekken. Eigenlijk hebben we alles gewoon in tuincentra gekocht.”

Uitproberen

Hij is ook niet van tuinieren uit een boekje. „Ik probeer simpelweg dingen uit. Sommige planten willen niet op een bepaalde plek maar elders wel. Dat is de natuur en je wordt door schade en schande wijs. Deze enorme meerstammige beuk was slechts 2,5 meter hoog toen we ’m vijftig jaar geleden plantten. Een heerlijke plek om onder te zitten als het warm is.”

We dwalen over het uitgestrekte domein dat nog steeds door Dick hoogstpersoonlijk wordt onderhouden. Strakke ’kantjes’ en nergens een onkruidje te bekennen. Hermien: „Het is echt zijn hobby. Ik doe wel graag aan bloemschikken en kan daarvoor natuurlijk genoeg materiaal uit de tuin halen.”

Dat is een understatement, want de ene prachtig bont gevulde border wordt door de andere afgewisseld. Hoog opgeschoten agapanthus oftewel Afrikaanse lelie wordt omringd door hortensia, elders een fraaie combinatie van siergrassen.

„Ik ben dol op hortensia’s, maar ze hebben helaas erg onder de droogte te lijden gehad. Je ziet dat ze minder bloemen hebben.” Grappig genoeg is Dick niet zo van de plantennamen. „Al helemaal niet van de Latijnse namen! Dat daar is een Canadese esdoorn, die heeft prachtig licht blad. De gingko is een van mijn favoriete bomen en ook de vlinderstruik vind ik erg mooi. Die zie ik overal opduiken, want de planten zaaien zichzelf natuurlijk uit.”

Al gaande wordt duidelijk waar De Keihave haar naam aan te danken heeft. Op diverse plekken zijn grote keien en zwerfstenen te vinden. „Ik vind ze echt prachtig en ze zijn een mooie eyecatcher in de tuin. Je hoort af en toe van die elementen te hebben”, zegt hij terwijl hij wijst op een enigszins doorzichtig, lichtblauw glanzend stuk siersteen op een metalen paal. Even verderop een zitje gemaakt van oude boomstammen.

Leefkuil

Dan gaan we een cirkelend pad naar beneden af en komen in een ronde leefkuil, de wanden overvloedig bedekt met diepgroene klimop. De tuin lijkt vooral weids maar herbergt ook verrassingen zoals dit diepgelegen knusse plekje, omringd door grote Bentheimer zandstenen.

„Die kwamen tevoorschijn tijdens werk aan de weg in Duitsland. Ik wist meteen dat ze hier prachtig zouden uitkomen.” De leefkuil is heel wat keren gebruikt voor feesten en partijen van het echtpaar en hun kinderen. Ook ’s avonds, dan gaat de vuurkorf aan.

Pal na het besluit in de jaren 60 om een siertuin te creëren, plantte Dick maar liefst 3500 boompjes aan. Beuken, eiken, van alles door elkaar. Het is inmiddels uitgegroeid tot een echt bos. Lopen we erdoorheen, dan komen we aan de rand van de tuin waar je vanaf een open stuk een prachtig uitzicht op de omringende landerijen hebt.

Op het terrein zijn ook nog een tuinhuis met houtkachel en openslaande deuren, verschillende schuren en een grote groepsruimte met pantry te vinden. Hermien: „Met twee buren zijn we ooit aan open tuindagen gaan meedoen.”

Kletsen

„Van Dick hoefde het in het begin niet zo, maar ik vond het meteen ontzettend leuk. Gezellig kletsen met tuinliefhebbers en ik voorzag hen natuurlijk van koffie en thee met wat lekkers. Maar dat kon allemaal niet in huis, vandaar dat we een voormalige schuur hebben omgebouwd. We hebben zelfs een apart toiletgebouw.”

Want De Keihave was een succesnummer onder bevlogen tuinliefhebbers. Nu wordt het allemaal te inspannend, net als het onderhoud. Het domein staat te koop en dat zal voor Hermien, maar vooral voor Dick best moeilijk worden. „Deze tuin is mijn levenswerk. Maar het zou me nog meer aan het hart gaan als het zou verslonzen. Het is beter zo.”

Tuinpraat

Favoriete plek: „Het zitje bij het tuinhuis. Daar kijken we heerlijk over de vijver uit.”

Grootste ergernis: „Slakken! Vooral rond de vijver is het natuurlijk vochtig en zijn ze niet weg te krijgen.”

Dit mist nog: „Waren we jonger geweest, dan was onze tuin een mooie plek voor een B&B geweest.”

Dit komt er nooit in: „Berenklauw. Die vermeerdert zich enorm.”

Mooiste seizoen: „Mei. Dan zie je het prille groen uit de grond schieten.”