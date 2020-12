De eerste winkel met louter Nederlandse wijnen is nu geopend!

Nog nooit eerder was er een wijnwinkel speciaal gericht op Nederlandse wijnen. Drie ervaren ondernemers brengen daar dinsdag 1 december verandering in met de opening van Wijnwinkel Bobwijn. „In hartje Amsterdam willen we Nederlandse wijn voor iedereen toegankelijk maken”, legt mede-eigenaar Meijer uit.

„Voor een lange tijd was wijn uit Nederland een weggestopt kindje met een stoffig imago.” Toch is deze wijn nu in opmars en ook de kwaliteit van deze alcoholische dranken van eigen bodem is de laatste jaren flink veranderd. „Zo worden er bijvoorbeeld nieuwe druivenrassen gecreëerd en is de wijn echt geperfectioneerd.”

Support your locals

Ondanks de opmars van deze wijnen heeft lang niet iedereen een fles uit Nederland in de kelder liggen. De eigenaren kwamen tot de ontdekking dat er nog geen speciale winkel was met wijn van eigen bodem. „Het is zelfs moeilijk om aan een Nederlandse fles wijn te komen bij de slijterij of supermarkt. In een aantal slijterijen ligt een heel klein assortiment, maar ons land heeft zoveel meer te bieden”, vertelt Meijer.

Ook de beweging ’support your locals’ wordt ondersteund met de nieuwe winkel. „Lokale en duurzame producten zijn mede door de coronacrisis in opmars, maar weinig mensen kopen wijn bij de lokale wijnboer. We creëren zo bewustwording en we ondersteunen deze wijnboeren.”

Bijna alle provincies

In de winkel kunnen klanten kiezen uit ongeveer zeventig verschillende soorten van vijfentwintig verschillende wijnhuizen. „We hebben wijnen uit bijna alle provincies. Over een tijdje hopen we ook wijn uit Zuid-Holland en Drenthe toe te voegen.”

Een wijn aan de selectie toevoegen gebeurt echter niet zomaar. „Samen met sommelier Jan-Jaap Altenburg zijn alle wijnen uitvoerig geproefd en gekeurd. We hebben veel kilometers afgelegd in Nederland voor de beste wijnen.”

Ook wordt de Nederlandse wijn kritisch vergeleken met het buitenland. „Mede door klimaatverandering doet de kwaliteit niet onder aan andere landen.” Het wordt warmer en dat is dus gunstig, maar klimaatverandering heeft ook nadelen voor de wijn. „De stormen die we de laatste jaren gehad hebben zijn heftiger, hierdoor kan een hele oogst mislukken.”

Bobwijn

De naam komt van het keurmerk voor oorsprong, de AOP (Appelation d’Orgine Protégée) uit Frankrijk „De naam bob is gekozen, omdat dit de afkorting is van de bestemde oorsprongsbenaming in Nederland.”

De mannen zijn niet van plan om het bij deze wijnwinkel te houden. „Op korte termijn hopen we een wijnbar te openen in de buurt van de winkel. Natuurlijk ook met alleen Nederlandse wijnen.”