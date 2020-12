Het gaat goed met de Nederlandse wijnen

Een wijntje van eigen bodem? De laatste jaren komen er steeds meer Nederlandse wijnen op de markt. Voldoende om een winkel mee te vullen. Of sterker nog: om twee winkels mee te vullen. In korte tijd openden er twee zaken met louter Nederlandse wijnen in de schappen.

Zo opende begin deze maand Wijnwinkel Bobwijn haar deuren in Amsterdam. „We willen Nederlandse wijn voor iedereen toegankelijk maken”, legt mede-eigenaar Meijer uit.

„Voor een lange tijd was wijn uit Nederland een weggestopt kindje met een stoffig imago.” Toch is deze wijn nu in opmars en ook de kwaliteit van deze alcoholische dranken van eigen bodem is de laatste jaren flink veranderd. „Zo worden er bijvoorbeeld nieuwe druivenrassen gecreëerd en is de wijn echt geperfectioneerd.”

Toch heeft lang niet iedereen een fles uit Nederland in de kelder liggen. De eigenaren kwamen tot de ontdekking dat er een half jaar geleden nog geen speciale winkel was met wijn van eigen bodem. „Het is zelfs moeilijk om aan een Nederlandse fles wijn te komen bij de slijterij of supermarkt. In een aantal slijterijen ligt een heel klein assortiment, maar ons land heeft zoveel meer te bieden”, vertelt Meijer.

Support your locals

Wijnwinkel Bobwijn is niet de enige die met het idee kwam. Net iets eerder opende Patrick van der Fits in Santpoort-Zuid Nederlandsestreekwijnen.nl, eveneens een winkel met Nederlandse wijnen. „Onze wijnen zijn afkomstig van speciaal geselecteerde wijnboeren uit geheel Nederland die dagelijks met veel passie, geduld en totaal respect voor de natuur aan het werk zijn om u een hoogwaardige, kwalitatieve wijn aan te bieden. Wij komen op de wijngaarden, bij de Wijnboeren thuis, weten wat er speelt en staan achter de denk- en werkwijze van deze ambachtelijke vaklieden!”, is hun werkwijze.

Maar Nederlandse wijn kan, mede door het klimaat, toch nooit de kwaliteit evenaren van de populaire wijnlanden? luidt vaak het kritisch geluid. Meijer is het daar - uiteraard - niet mee eens: „Mede door klimaatverandering doet de kwaliteit niet onder aan andere landen.”