Recept: Feestelijke borrelhap van roggebrood, haring & radijs

Bieslookcrème

Nodig: 45g eiwit, 50g yoghurt, 20g witte aceto, 20g bieslook

Bereiding: Draai de olie samen met de bieslook glad en fijn in de blender. Zeef vervolgens de olie zodat een heldergroene olie overblijft. Doe het eiwit, de yoghurt en de aceto in een litermaat en meng het met een staafmixer. Voeg dan al mixend de olie in een dunne straal toe en blijf mixen tot een mooie stevige crème ontstaat.

Roggebrood

Nodig: 2 plakken roggebrood, 2 haringen, 5 radijsjes, 10 bieslooksprieten, 100 g droge worst (zonder vel)

Bereiding: Snijd de haringen in stukjes die net zo groot zijn als het roggebrood. Snijd de radijs met een mandoline in zo dun mogelijke plakjes en leg die op ijswater zodat ze mooi kromtrekken en knapperig worden.

Aceto-uitjes

Nodig: 200 g verse zilveruitjes, 600g water, 15g zout, 200 g sushiazijn, 200 g witte aceto

Bereiding: Snijd een klein stukje van de onderkant van de uitjes en pel ze, snijd het puntje er dus niet af. Los het zout op in 500g water en leg hier de uitjes minimaal 24 uur in. Giet het vocht af. Meng sushi-azijn, aceto en 100g water en giet het op de uitjes. Breng dit samen aan de kook, draai het vuur uit en laat het een nachtje afkoelen in het vocht. Halveer de uitjes, haal de schelpjes los en snijd er puntjes van. Bewaar deze puntjes weer in het vocht.

Opdienen: Bestrijk het roggebrood met een flinke laag bieslookcrème. Leg hier de haring op. Beleg dakpansgewijs met 5 plekjes radijs. Steek 5 uienpuntjes tussen de plakjes radijs. Rasp hier een flinke laag droge worst over.