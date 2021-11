Dagrecept: Kruidige vegacurry met krokante kikkererwten

Reza Bakhtali

Niki Webster helpt je een handje in haar boek Be more vegan (Uitgeverij Becht) met makkelijke recepten, zoals deze curry met kikkererwten. Verwarm de oven voor op 180 graden en meng alle ingrediënten voor de kikkererwten in een kom.

Verdeel het mengsel op een bakplaat met bakpapier. Rooster ze in een kwartiertje krokant. Voor de curry bak je de uien in olijfolie in 8 tot 10 minuten zacht/lichtbruin. Kook ondertussen de rijst, voeg de knoflook en specerijen toe aan de ui en roer alles een paar minuten door.

Voeg vervolgens de tomatenblokjes toe met het sap. Draai het vuur wat omhoog en laat alles 10 minuten zachtjes koken. Tenslotte doe je de doperwten, kokosroom (en eventueel wat chilivlokken) erbij. Roer goed, warm alles nog even goed door en serveer de curry samen met de krokante kikkererwten en rijst.

Nodig voor 4 personen:

Krokante kikkererwten:

- 1 blik kikkererwten van 400 g (uitgelekt)

- 1 tl plantaardige olie

- 1 tl garam masala

- 1/2 tl kurkuma, snuf zout

Curry:

- 1 ui (grof gehakt)

- 3 tenen knoflook (plakjes)

- 1 el olijfolie, 1 tl komijnzaad

- 1 tl gemalen koriander

- 1 blik tomatenblokjes

van 400 g

- 250 g diepvries–doperwten

- 2 el kokosroom, 1/2 tl zout