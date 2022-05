Deze fouten wil je liever niet maken als je alleen op reis gaat

De website Travel + Leisure ging op zoek naar de meest gemaakte fouten van senioren die in hun eentje een trip maken. Maar, zo blijkt, eigenlijk gelden de meeste tips wel voor iedereen die een soloreisje maakt.

Eén van de belangrijkste tips mag voor de hand liggen, het is wel handig ‘m goed in je hoofd te houden voor je in je eentje een ticket naar de tropen boekt. Zorg altijd voor een reisverzekering. Mocht je tijdens je bergtocht struikelen of je bagage kwijtraken, dan word je met een goede verzekering geholpen. Nog steeds niet leuk maar het leed wordt wel verzacht.

Goede voorbereiding

Is het je eerste reis alleen? Begin klein en ga niet voor een survivaltocht in de regenwouden van Brazilië terwijl je geen woord Portugees spreekt. Waaghals of niet, het kan wijs zijn om je eerste alleen-reisje te maken naar een plek enigszins in de buurt. Kies voor een stad in Spanje, maak een roadtrip door Duitsland of ga boek een ticket naar een land waar men is gewend aan beginnende backpackers.

Ben je niet iemand die goed is in alleen zijn? Zorg dan dat je kiest voor een land waar je de taal spreekt of waar de talen die jij goed spreekt veel gesproken worden. Sowieso is het handig om van tevoren te checken of je je een beetje verstaanbaar kunt maken op de plek van bestemming. Je zult linksom of rechtsom soms toch moeten communiceren met de locals.

Wie alleen reist, is net even wat kwetsbaarder dan wanneer je met anderen bent. Zorg altijd dat iemand je kan bereiken en dat jij iemand kan bereiken. Hoewel je sociale netwerk misschien niet halsoverkop naar Bali kan vliegen om je op te halen, kan het fijn zijn als iemand vanuit Nederland dingen voor je kan regelen die jou op dat moment even niet lukken.