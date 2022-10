Dagrecept: Rijstsalade met rode biet en ei

Wij gebruikten ze thuis altijd voor de Surinaamse huzarensalade, heerlijk fris-zoet! Je kunt ze ook vers koken en flinterdun snijden als een carpaccio. Vandaag gebruiken we de rode biet in een heerlijke rijstsalade, een klassiek Italiaans recept uit De Zilveren Lepel (Spectrum).

Kook de rijst in ongeveer 18 minuten in veel water met zout gaar. Laat hem uitlekken, spoel hem onder de koude kraan en laat opnieuw uitlekken. Doe de rijst in een slakom en doe er de kaas en de kappertjes bij. Pel 2 eieren, hak ze fijn en doe ze bij de salade.

Meng de olie, azijn en mosterd in een kommetje, voeg zout en peper naar smaak toe en giet de saus over de salade. Meng grondig en bestrooi het gerecht met rode biet en peterselie. Pel het laatste ei, snijd het in plakjes en leg ze op de salade.

Nodig voor 4 personen:

- 300 g langkorrelige rijst

- 100 g emmentaler (in blokjes)

- 16 kappertjes (afgespoeld)

- 3 eieren (hardgekookt)

- 6 el olijfolie

- 2 el witte wijnazijn

- 1 tl dijonmosterd

- 1 gare rode biet (geschild en in blokjes)

- 1 takje verse bladpeterselie (fijngehakt)

- zout en peper